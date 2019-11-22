Самарский балет «Три маски короля» с успехом проходит на сцене Мариинского театра

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Мировая премьера балета-притчи «Три маски короля» состоялась в САТОБ 15 февраля 2019 года. Автор идеи – петербургский меценат, писатель, художник Вячеслав Заренков.Сам спектакль, как и гастроли в Санкт-Петербурге, – совместный проект САТОБ, основанного Вячеславом Заренковымпетербургского театра КИЛИЗЭ и самарского фонда поддержки и развития искусства и культуры ТЕ-АРТ.Родной город создателей балета принял самарский спектакль с огромным теплом, и в зале не было свободных мест. Королем Юлием в этот вечер был Диего Эрнесто Кальдерон Армьен, Эммой - Ксения Овчинникова, Сарой - Анастасия Тетченко. За дирижерским пультом – художественный руководитель и главный дирижер Самарского театра оперы и балета Евгений Хохлов.Все билеты на оба показа были распроданы.На самарской сцене балет «Три маски короля» можно увидеть 29 декабря., сообщает пресс-служба САТОБ