Самарский академический театр оперы и балета начал репетиции: в сентябре откроется 90-й, юбилейный сезон

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Сегодня впервые собрался полным составом хор театра. Репетиция прошла в Колонном зале театра, с соблюдением социальной дистанции. Главный хормейстер Самарского академического театра оперы и балета Максим Пожидаев рассказал, что ожидание начала репетиций для коллектива было трудным, и теперь артисты с воодушевлением приступили к работе над новыми проектами:«Этот сезон для театра юбилейный, в связи с чем мы готовим ряд премьер. Порадуем нашего зрителя премьерой спектакля, показ которого по объективным причинам в предыдущем сезоне так и не состоялся, – оперы Верди «Бал-маскарад» в постановке Филиппа Разенкова. Для детской аудитории сделаем сюрприз, это будет премьера оперы Сергея Баневича «История Кая и Герды». Также мы готовим премьеру оперы Михаила Глинки «Руслан и Людмила» в постановке Юрия Александрова. В сентябре в рамках фестиваля Шостаковича покажем спектакль, который уже есть в нашем репертуаре, – «Леди Макбет Мценского уезда», к нему тоже готовимся серьезно. И работаем над новой концертной программой под названием «Ave Maria», в которой представим одноименные сочинения композиторов, написанные в разных жанрах, стилях, для разных составов исполнителей».В связи с амбициозными планами хора коллектив серьезно обновляется, ведется прием новых артистов. Основное требование – профессиональное образование, но, как подчеркнул Максим Пожидаев, желательно, чтобы это были люди, которые любят театр и не представляют своей жизни без хора. Прием заявок ведется до 10 августа.Активные репетиции идут сейчас и в балетных классах оперного театра. Первой премьерой юбилейного сезона станет триптих одноактных балетов в хореографии Владимира Бурмейстера, премьера состоится в рамках XX Фестиваля классического балета имени Аллы Шелест в октябре 2020 года. Зрители смогут увидеть балеты «Штраусиана» на музыку Иоганна Штрауса, «Болеро» на музыку Мориса Равеля, «Вариации» на музыку Жоржа Бизе.Постановщица балетов, народная артистка СССР Маргарита Дроздова, исполнявшая ведущие партии в балетах Владимира Бурмейстера в театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, отметила, что зрителей ждет очень интересное сочетание:«Три абсолютно разных балета, как говорят, на все вкусы. Кто-то любит романтические балеты, как «Вариации» Бизе. Затем идет «Болеро» Равеля, это темпераментный испанский танец. Самарская труппа все это сделает очень красиво. И «Штраусиана», которая создана как будто из отдельных разнохарактерных кусочков, но они все связаны. Это сочетание, мне кажется, очень интересно и должно понравиться зрителям, тем более, что труппа работает с большим желанием. Мы успеем прийти к премьере в прекрасной форме», передает пресс-служба САТОБ.Фото: пресс-служба САТОБ