Самарская область в числе лидеров по модернизации домов культуры

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В настоящее время осуществляется модернизация (в основном – это капитальный ремонт и переоснащение) 12 домов культуры. Эта цифра вдвое превышает среднюю по стране.Самарская область – в числе лидеров по этому направлению реализации нацпроекта. Сроки сдачи модернизированных домов культуры сентябрь-октябрь 2020 года. Степень их готовности на сегодня в разных муниципальных образованиях составляет от 60 до 90 процентов. Однако важно помнить, что ремонтируются не просто объекты инфраструктуры, а знаковые для местных жителей пространства для проведения культурного досуга и творческой самореализации. Они должны стать современными, комфортными и привлекательными для людей.Борис Илларионов отметил, что персональная ответственность за осуществление работ, их качество и сроки выполнения в первую очередь лежит на главах муниципальных образований, но министерство готово осуществлять коллегам необходимую методическую помощь.«Наш губернатор Дмитрий Игоревич Азаров возглавляет рабочую группу Госсовета по направлению «Культура», и это накладывает на нас дополнительные обязательства, привлекает к нашему региону повышенное внимание», — подчеркнул министр, передает пресс-служба минкульта СО.Фото: пресс-служба минкульта СО