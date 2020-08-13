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Самарская область в числе лидеров по модернизации домов культуры

13 августа 2020 15:28
142
В настоящее время осуществляется модернизация (в основном – это капитальный ремонт и переоснащение) 12 домов культуры.
13 августа министр культуры Самарской области Борис Илларионов провел в режиме видеоконференцсвязи рабочее совещание с руководителями муниципальных образований, где в этом году благодаря национальному проекту «Культура» ведутся ремонтные работы в ДК.

В настоящее время осуществляется модернизация (в основном – это капитальный ремонт и переоснащение) 12 домов культуры. Эта цифра вдвое превышает среднюю по стране.Самарская область – в числе лидеров по этому направлению реализации нацпроекта. Сроки сдачи модернизированных домов культуры сентябрь-октябрь 2020 года. Степень их готовности на сегодня в разных муниципальных образованиях составляет от 60 до 90 процентов. Однако важно помнить, что ремонтируются не просто объекты инфраструктуры, а знаковые для местных жителей пространства для проведения культурного досуга и творческой самореализации. Они должны стать современными, комфортными и привлекательными для людей.

Борис Илларионов отметил, что персональная ответственность за осуществление работ, их качество и сроки выполнения в первую очередь лежит на главах муниципальных образований, но министерство готово осуществлять коллегам необходимую методическую помощь.

«Наш губернатор Дмитрий Игоревич Азаров возглавляет рабочую группу Госсовета по направлению «Культура», и это накладывает на нас дополнительные обязательства, привлекает к нашему региону повышенное внимание», — подчеркнул министр, передает пресс-служба минкульта СО. 



Фото:    пресс-служба минкульта СО
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Комментарии


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Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
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Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
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Новости Тольятти
13 августа 2020  15:14
Изобретение поможет людям с ограниченными возможностями быть более мобильными.
Резидент технопарка «Жигулевская долина» создал приставку для механических инвалидных колясок
Изобретение поможет людям с ограниченными возможностями быть более мобильными.  Новости Тольятти
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13 августа 2020  12:21
Тольяттинский Дворец бракосочетаний открылся после капремонта
Тольяттинский Дворец бракосочетаний открылся после капремонта
 За четверть века в этом дворце свои отношения зарегистрировали более 55 тысяч пар – причем не только жители России, но и даже других стран.  Новости Тольятти
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11 августа 2020  20:17
Всего с начала деятельности особой экономической зоны общий объем продаж предприятий превысил сумму в 20 млрд рублей.
За первое полугодие 2020 года выручка резидентов ОЭЗ «Тольятти» превысила 2,5 млрд рублей
Всего с начала деятельности особой экономической зоны общий объем продаж предприятий превысил сумму в 20 млрд рублей.  Новости Тольятти
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