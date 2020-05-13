Самарская филармония запустила виртуальный проект «Путь самарского ОЛИМПА»
13 мая 2020 23:23
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Автор материала – музыковед Людмила Ивановна Беляева, многие годы проработавшая в Самарской филармонии и написавшая книгу о её истории.
Её статья «Путь самарского ОЛИМПА», опубликованная в «Свежей газете. Культура» 7 мая 2020 года, положена в основу проекта. Это — погружение в историю не только музыкального лектория филармонии с далёких сороковых до наших дней, но и осмысление эволюции литературно-музыкального лектория Самарской филармонии.
Ниже — статья Л. Беляевой «Путь самарского ОЛИМПА».
Путь самарского ОЛИМПА
1 мая в Самарской филармонии – «юбилей в юбилее»: исполнилось 75 лет со дня образования музыкально-литературного лектория.
1945-й
Считанные дни оставались до объявления полной и окончательной Победы над фашистской Германией. Предвосхищение важного события, которого люди ждали все эти долгие годы, было словно разлито в воздухе. Во многих городах нашей большой страны уже начинались масштабные восстановительные работы, возвращались домой из эвакуации люди и промышленные предприятия.
Город Куйбышев, находившийся в начале войны в статусе «запасной столицы», постепенно налаживал быт теперь уже в ранге крупного промышленного центра Поволжья. Исторический факт пребывания на нашей земле ГАБТа, крупных музыкальных и театральных организаций придал стимул необыкновенно мощному развитию всей творческой жизни города. И, несмотря на видимые и объективные потери – немалая часть нашей творческой интеллигенции устремилась вслед за столичными коллективами, – культурная жизнь Куйбышева не затихала ни на мгновение! Об этом говорят и документы эпохи, и воспоминания современников.
Весной Куйбышевской филармонии исполнилось пять лет. Она выстояла в непростых условиях, сохранила симфонический оркестр, но одним из самых главных ее приобретений стала большая аудитория любителей музыки и театра, воспитанная на высоких эталонах исполнительского искусства.
Постепенно в филармонию возвращались с фронта ушедшие на войну музыканты, и молодые специалисты, закончив обучение в консерватории, тоже устремлялись к родному дому. Это давало надежду на возрождение и укрепление музыкальных традиций силами обновленного состава сотрудников и артистов. Меж тем творческий опыт, концертный репертуар за эти годы был накоплен немалый! Да и солистов филармонии, победителей различных смотров и конкурсов, заметно прибавилось. Среди них – Татьяна Пахомова (сопрано), Владимир Барынин (бас), Юлиан Судаков (скрипка), Милий Тейх (виолончель), Александр Франк (фортепиано)…
Авторские вечера и декады музыки советских композиторов, исполнительские конкурсы всесоюзного уровня на сцене филармонии, встречи с рабочей и студенческой аудиторией, выездные концерты в сельских клубах, в отдаленных районах области без сцены, на кузове грузовика в чистом поле – такая смена локаций была привычным делом для наших артистов. Литературно-поэтические концерты, вечера камерной музыки, эстрадные и цирковые представления, выступления джаз-оркестра – словом, всё, что достойно было существовать на сцене большой концертной организации, которой стала Куйбышевская филармония ко времени окончания войны, – всё это превратилось в огромный концертный вал, грозивший смести на своем пути сотрудников и администраторов, в чьих руках была организационная работа.
Назрела необходимость создать такой творческий организм внутри филармонии, который смог бы управлять этим мощным потоком. Так возникла идея создания музыкально-литературного лектория Куйбышевской государственной филармонии. Теперь у руля формирования идеологического и творческого репертуара, наряду с директором Владимиром Николаевичем Львовым, назначенным из числа артистов, и художественным руководителем филармонии пианистом Александром Наумовичем Шхинеком, должен был встать и художественный руководитель лектория. Кандидатуру выбирали с пристрастием. Так в филармонии появился Александр Алексеевич Рославлёв-Снесский (1885–1967).
Рославлёв
Художественным руководителем лектория Куйбышевской филармонии в 1945 году стал Александр Алексеевич Рославлёв. Его нельзя было не заметить – драматический артист по призванию и своей профессии, он, кажется, никогда не выходил из этой любимой роли! Царственная осанка, грива седых волос, зачесанных назад, бархатистый завораживающий и повелительный голос, сдержанные аристократические манеры выдавали в нем человека незаурядного. И тому были причины. Его творческая биография была весьма насыщенной, в ней чередовались периоды поиска себя, своего места на сцене и принятия конечного пункта назначения своей судьбы.
Рославлев родился в Минске в семье служащего. Еще юношей оказался в Самаре и, чувствуя большую тягу к театральному искусству, в возрасте 18 лет смог организовать в Пушкинском народном доме кружок любителей драматического искусства, в который входили люди самых разных возрастов. Попробуйте объединить такой пестрый контингент в столь юном возрасте! А молодой влюбленный в театр энтузиаст смог. Это придало ему уверенности в своих способностях, и вскоре он смог выйти на сцену.
Почувствовав почву под ногами, после трех лет работы в Самарском городском театре в антрепризе В. А. Алмазовой и Н. Д. Кручинина Александр решил, что настало время покорять своей профессией другие города. Он начал с Ростова-на-Дону, с театра под руководством режиссера И. А. Ростовцева. Но революция 17-го года вернула его в Самару, которая успела стать для него родной. Спустя семь лет успешной работы на сцене Рославлёв вновь поддается искушению поиска новых впечатлений, а возможно, и просто лучшей жизни (стоит заметить, что 1925 год был одним из самых тяжелых в истории Самары). И тогда замелькали на его маршруте театры городов Шадринска, Кузнецка, Бузулука, Сызрани, Саратова, Калуги. Роли в спектаклях по пьесам Фонвизина, Островского, Горького – настоящая русская классика! – приносили ему известность и приятные рецензии в местных газетах. И тогда вновь замаячил перед ним образ матери-Самары, именуемой отныне Куйбышевом…
Вернулся он в город на Волге уже другим человеком. Романтика дорог осталась в прошлом. Он осел в нашем городе, теперь уже навсегда. До 1938 года работал заместителем директора и художественным руководителем в Центральном парке культуры и отдыха, а вплоть до своего назначения в филармонию служил артистом и постановщиком в Куйбышевском театре юного зрителя, недолго руководил Домом офицеров.
Работа в филармонии
Итак, в 1945 году в Куйбышевской филармонии появились лекторий и его худрук.
Почему лекторий? Ведь можно было просто оставить в штате солистов разных жанров, соединять их в концертных программах в зависимости от темы и места назначения. Сценические площадки в городе существовали во множественном количестве – на заводах, в школах и вузах, Домах культуры. Филармония одновременно в день могла проводить до 20 камерных концертов и просветительских бесед о музыке. Даже симфонический оркестр мог выступать не только на сцене, а непосредственно в заводских условиях или на полевых станах.
Так в чем же дело? Не только в отсутствии нужного количества расторопных и профессиональных администраторов, которые занимались бы координацией, статистикой и организацией концертов, – этому трудно, но можно научиться. Дело было в особенности послевоенного времени. Важно было, несмотря ни на что, поддержать сформировавшийся за предыдущие годы высокий запрос на культурные события. А чтобы его сохранить, надо было воспитывать в людях тягу к прекрасному, просвещать на лучших образцах мировой художественной культуры. Не столько развлекать искусством, сколько воспитывать их вкусы, достойные «высокого звания советского человека»!
Для этой цели как нельзя лучше подходила структурная форма лекции-концерта, где вступительные и нужные слова иллюстрировали музыканты и мастера художественного слова. Это было доступно, понятно и не утомительно. Старшее поколение, вероятно, хорошо помнит времена университетов культуры, которые существовали в Советском Союзе несколько десятилетий. Под их грифом выходили небольшие тематические лекции-брошюры или весьма солидные монографии видных ученых и музыковедов. Чаще всего их объединяла доступность изложения.
Разумеется, Куйбышевская филармония оказалась в эпицентре этого массового движения. Великая русская и зарубежная литература и искусство стали востребованы как никогда. Цирк и то, что называлось тогда эстрадой, постепенно оттеснялись академическими жанрами на второй план.
Вот какую «целину» нужно было поднимать Александру Алексеевичу Рославлёву. Он был уже немолод, опытен, знаком с законами сцены и мог многому научить. Так-то так, но, как оказалось, не только в этом правда…
Его личная независимость, свобода, которую давали театральные подмостки, на этом закончилась. Он и вверенный ему литературно-музыкальный лекторий попали под пристальное наблюдение идеологических отделов партии. Всё, что бурная фантазия и творческий энтузиазм артистов представляли в своих планах, подвергалось строгому контролю, согласовывалось и утверждалось в инстанциях и только потом разрешалось к исполнению. Назначались худсоветы из специалистов и общественных деятелей, которые «отсматривали» программы. Если что – руководителю «ставили на вид» за идейный недосмотр и попустительство ложным ценностям. Но артисты – народ творческий, изобретательный и свободолюбивый, а потому им удавалось зачастую приводить свои выстраданные планы в действие. Под разными предлогами и замаскированными названиями они с удовольствием работали над произведениями, запрещенными властью. Иногда с риском для репутации и под угрозой лишения места работы читали в аудиториях из Платонова и Бунина, стихи Гумилёва, Пастернака и Мандельштама, исполняли джаз.
Надо отдать должное и худсоветам того времени, ведь в их состав, кроме представителей парткомов, входили лучшие люди в своей профессии: профессора куйбышевских университетов, писатели и ведущие артисты городских театров, критики и театроведы. За год им приходилось «отсматривать» десятки, порой около сотни концертных программ. Иногда такие «экзамены» заканчивались для артистов и их руководителя «тремоло» в голосе и пальцах, сильным сердцебиением и нашатырем!
В таких условиях Рославлёв отработал в филармонии послевоенную пятилетку. Не забывал и о своей основной профессии: выходил на сцену, вел многочисленные вечерние концерты и праздничные мероприятия.
Что успел сделать? Пожалуй, главное – создал лекторий по всем канонам филармонической деятельности и академического искусства. Словом, говоря образно, он построил дом с устойчивым фундаментом и крепкими стенами, который стоит и поныне. Это были несколько групп артистов и музыкантов-исполнителей разных жанров: певцы, пианисты, скрипачи, баянисты или балалаечники (всё зависело от взятой темы), а также ведущие – литературоведы или музыковеды.
Для работы в лектории, кроме основных сотрудников, приглашали специалистов: педагогов вузов и музыкального училища, даже их выпускников. В разное время количество групп насчитывалось от пяти до десяти. Характер их деятельности оставался неизменным – популяризация классики на разных сценических площадках города и деревни, для всех возрастных категорий. Это были летучие отряды филармонии, готовые выступать в любых условиях. Добирались до пунктов назначения своим ходом, так как личного транспорта тогда не было, в любую погоду и в любое время суток, если это касалось отдаленных районов области.
***
Работа литературно-музыкального лектория Самарской филармонии по-прежнему востребована. Характер его деятельности, структура остались неизменными. Но время, прошедшее со дня основания, потребовало от коллектива большой творческой трансформации. Теперь лекторий именуют ОЛиМПом (отдел литературных и музыкальных программ), его концерты больше походят на театрализованные представления. И руководит им главный режиссер Самарской филармонии, заслуженный артист России Сергей Куранов.
Музыковед Самарской государственной филармонии Людмила Беляева
Опубликовано в «Свежей газете. Культура» 7 мая 2020 года, № 8–9 (181–182), передает пресс-служба минкульта СО.
Фото: пресс-служба минкульта СО
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