Самарская филармония приглашает на концерт «Золотая лихорадка» Чарли Чаплин. Живой звук
5 января 2020 15:21
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Отличительной чертой творчества струнного квартета «Artnovi» является синтез музыки с другими видами искусств. Все музыканты коллектива – выпускники ведущих музыкальных ВУЗов Москвы с многолетним опытом работы в ведущих оркестрах России.
Каждое выступление струнного квартета «Artnovi» сопровождаются оригинальными видео-инсталляциями, живым кино и интерактивом. За годы творческой деятельности музыканты создали ряд культурных проектов, среди которых – фестиваль саундтреков «Кинозвук», проект «Чарли Чаплин. Живой звук», детский проект «Знакомство с квартетом», «Живые сказки» и другие, передает пресс-служба минкульта СО.
Исполнители:
Струнный квартет «Artnovi» (Москва):
Сергей Ткаченко (1-я скрипка)
Иван Жевакин (2-я скрипка)
Алексей Яненко (альт)
Артем Маковеев (виолончель)
Игорь Свиридов (рояль, электроника, свисток, шумовые эффекты, синтезатор)
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