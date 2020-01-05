Самарская филармония приглашает на концерт «Золотая лихорадка» Чарли Чаплин. Живой звук

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Отличительной чертой творчества струнного квартета «Artnovi» является синтез музыки с другими видами искусств. Все музыканты коллектива – выпускники ведущих музыкальных ВУЗов Москвы с многолетним опытом работы в ведущих оркестрах России.Каждое выступление струнного квартета «Artnovi» сопровождаются оригинальными видео-инсталляциями, живым кино и интерактивом. За годы творческой деятельности музыканты создали ряд культурных проектов, среди которых – фестиваль саундтреков «Кинозвук», проект «Чарли Чаплин. Живой звук», детский проект «Знакомство с квартетом», «Живые сказки» и другие, передает пресс-служба минкульта СО.Исполнители:Струнный квартет «Artnovi» (Москва):Сергей Ткаченко (1-я скрипка)Иван Жевакин (2-я скрипка)Алексей Яненко (альт)Артем Маковеев (виолончель)Игорь Свиридов (рояль, электроника, свисток, шумовые эффекты, синтезатор)12+