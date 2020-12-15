Самарчан пригласили присоединиться к музыкальному флешмобу "Валенки"

Жителей Самарской области пригласили присоединиться к всероссийской акции. Московский Музей Победы предложил вспомнить легендарную песню «Валенки» и в завершение Года памяти и славы организовал грандиозный флешмоб. Задорная плясовая пользовалась огромной любовью у красноармейцев, а сами валенки помогли солдатам победить в суровые годы Великой Отечественной.
Всероссийская музыкальная акция стартовала 12 декабря — известный рефрен «Валенки, валенки» в декорациях исторической панорамы «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев» исполнили юная артистка Арина Касина, солистка ансамбля «Музыкальная дорожка», и баянист Антон Воронков. Легендарная песня прозвучала на ступенях поверженного Рейхстага, рядом с колоннами исчерченными следами от снарядов и пуль, — как и 75 лет назад, в мае 1945 года, во время концерта Лидии Руслановой для солдат-победителей.
Несмотря на ограничения, связанные с COVID-19, подхватить знаменитые «Валенки» смогут все желающие, — дети и взрослые, профессиональные артисты и любители. Для этого необходимо прислать видеозапись своего выступления. Исполнять отрывок из легендарной песни можно в одиночку, с друзьями или всей семьей, дома или около памятного места своего города. И конечно, организаторы надеются, что в ролике обязательно будут и сами «герои» песни — валенки!
Чтобы поставить рекорд, необходимо до 28 декабря загрузить короткие видеоролики через специальную форму на сайте Музея Победы (https://victorymuseum.ru/
Музыкальный патриотический флешмоб «Валенки» должен еще раз напомнить жителям России о героических страницах истории нашей страны, о ее великом прошлом и о том, что традиция чествовать подвиги предков не заканчивается Годом памяти и славы!
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