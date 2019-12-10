СОУНБ приглашает на финал Областного конкурса кукольных театров «Городок в табакерке»

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Конкурс направлен на возрождение традиций семейного чтения за счет театрализованных форматов работы с текстом. По условиям конкурса, участникам предстояло собрать команду, выбрать капитана, изготовить кукольный театр и придумать спектакль по любимому литературному произведению. Небольшие театральные постановки были представлены в рамках отборочных туров. На отборочном этапе состоялась серия мастер-классов по созданию носочных кукол, игрушек из глины, теневого театра и других атрибутов, которые могли бы пригодиться участникам при создании собственного спектакля.В финале будут подведены итоги конкурса. Свои спектакли членам жюри представят творческие коллективы и семейные любительские театры из Самарской области, чьи работы вошли в шорт-лист конкурса:Команда «Маленькая страна». Спектакль «Три сестры»Команда «Колобки». Спектакль «Колобок»Команда «Мона Орион». Спектакль «Муравьишка-хвастунишка»Команда «СемьЯ». Спектакль «Хозяйка однажды с базара пришла»Команда «Жили-были». Спектакль «Гусенок Дорофей»Команда «Скоморохи». Спектакль «В гостях у сказки»Команда «Семья Серовых». Спектакль «Три поросенка»Инклюзивный кружок кукольного театра «Буратино». Спектакль «Лягушка- путешественница»Команда «Верные друзья». Спектакль «Страшный, серый, лохматый»Команда «Наши ладошки». Спектакль «Сон Менделеева»Команда «Барсучата». Спектакль «Мудрая птица»Команда «Весёлые нотки». Спектакль «Кот, петух и лиса»Творческое объединение «боSхо». Спектакль «До Луны и обратно»Имена победителей определит и озвучит жюри конкурса:— представители Музея игры «ИнтерАктив», основного партнера конкурса;— Наталья Гавриш – художник по костюмам театра «Город», методист центра внешкольной работы «Поиск», в прошлом – артист-кукловод Самарского театра кукол;— Елена Беляева – мастер декоративно-прикладного искусства Самарской области по глиняной игрушке, ученица родоначальницы самарской глиняной игрушки Лоры Городецкой;— Ольга Бузовская, мастер декоративно-прикладного искусства.В завершение состоится торжественное вручение призов и грамот, передает пресс-служба минкульта СО.6+Фото: пресс-служба минкульта СО