Шведская журналистка удивилась, что в России детей водят в театр
17 декабря 2019 21:06
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Корреспондент издания Анна-Лена Лаурен была удивлена, заметив, что в Большой или Мариинский театр родители приходят вместе со своими отпрысками.
"В России не считают, что высокая культура — это только для взрослых. Напротив. Дети тоже должны ценить балет и классическую музыку", — говорится в статье.
Во время недавнего визита в Санкт-Петербург журналистка вместе с дочерью попала на детское представление в Мариинке. Она отметила, что концерт длился два часа, в течение которых симфонический оркестр играл композиции Модеста Мусоргского, Мориса Равеля, Эдварда Грига и Николая Римского-Корсакова. В представлении были и театральные постановки с участием героев различных сказок.
"Как минимум сотня детей, которым еще не исполнилось и десяти, спокойно сидели и слушали Грига", — рассказала Лаурен, заметив, что в Швеции их ровесники "уже разнесли бы весь зал".
Через пару месяцев сотрудницу газеты пригласили на "Лебединое озеро" в Большом театре. Она обратила внимание, что в зале было много нарядно одетых детей, хотя "трехчасовой балет с двумя антрактами вовсе не предназначен для них". Однако, по словам Лаурен, в России родители считают, что любовь к балету можно начать прививать ребенку именно с "Лебединого озера".
В материале отмечается, что дети с удовольствием смотрели постановку, а мешали им только "взрослые, которые забыли отключить свои мобильные телефоны".
Лаурен добавила, что за три часа ее дочка лишь пару раз пожаловалась на слишком длинные танцевальные эпизоды. После представления девочка призналась, что в будущем хочет снова сходить на балет.
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