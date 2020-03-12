САТОБ: 12 марта – день рождения балетной пачки. Как сейчас шьются балетные юбки.

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Со временем пачка менялась. Так, в эпоху Анны Павловой пачка была длиннее и тоньше, чем современная. Лишь в советские времена балетная юбка стала короткой и широкой. Сейчас пачка является настоящим символом балета и неотъемлемой частью образа балерины.В Самарском академическом театре оперы и балета сегодня используется более 300 пачек, ведь в большинстве балетных спектаклей артистки появляются на сцене именно в этом, наиболее удобном для балета костюме.Пошивочный цех театра, в котором работает более 30 человек, изготавливает костюмы как для оперных постановок, так и для балета. Создание современных пачек, как рассказала портной 6 разряда пошивочного участка театра Мария Рыкова, требует от швей особого подхода: «Пачка состоит из нескольких слоев фатина – от 9 до 11, на пошив уходит около 20 метров ткани. На верхний слой вручную нашиваются стразы, пайетки, цветы. Для того, чтобы пачка была жесткой, в нее вставляется сталька – специальная металлическая проволока. Изготовление одной пачки у швеи занимает от недели до двух».В создании пачки принимают участие разные специалисты – художники, закройщики, портные. Каждая пачка шьется индивидуально, по размерам балерины. Качество работы швей Самарского театра такое, что заказы поступают даже из Москвы.Пачки шьют разные – короткие и удлиненные, так называемые шопенки – юбки без каркаса. Выбор костюма для спектакля зависит, прежде всего, от спектакля и от элементов, которые танцовщице надо выполнять. Крутить фуэте, например, удобнее в коротких пачках.Пачка требует тщательного ухода: только ручная стирка, специальные условия хранения, при необходимости реставрация. Но все равно срок ее службы при постоянном использовании недолог, 5-6 лет.Швеи театра шьют костюмы и для воспитанниц Самарского хореографического училища. Директор училища Регина Молошник отмечает, что балетная пачка являлась мечтой многих учениц с детства: «Когда девочки надевают пачку, они сразу становятся более подтянутыми, распрямляют плечи, голова гордо поднимается. Они становятся еще более изящными, стараются показать себя с лучшей стороны. Выйти на сцену – это стимул, чтобы надеть пачку, ведь пачка – это самый балетный атрибут».Кстати, в июне училище объявляет набор, приглашает мальчиков и девочек в возрасте 10-11 лет, передает пресс-служба САТОБ.Фото: пресс-служба САТОБ