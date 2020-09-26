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С 28 сентября по 5 октября в Самаре пройдёт фестиваль «Волжские театральные сезоны»

26 сентября 2020 22:28
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Фестиваль стал ярким событием в культурной жизни губернии и России, собрав на лучших сценах Самары спектакли всех жанров — оперного, балетного, драматического и кукольного.

С 28 сентября по 5 октября 2020 года в Самаре пройдёт V Всероссийский фестиваль «Волжские театральные сезоны». За годы существования фестиваль стал ярким событием в культурной жизни губернии и России, собрав на лучших сценах Самары спектакли всех жанров — оперного, балетного, драматического и кукольного.

В этом году самарские зрители увидят 14 спектаклей, которые представят театры Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Костромы, Иркутска, Брянска, Йошкар-Олы, Орла, Чебоксар.

28 сентября открывает фестиваль Самарский академический театр оперы и балета постановкой Юрия Смекалова «Три маски короля». Мировая премьера балета состоялась в Самаре в 2019 году. Затем с успехом прошли гастроли балета в Москве и Санкт-Петербурге.

Как отметил художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета Евгений Хохлов, театру уже второй раз выпадает честь открывать фестиваль.

29 сентября в 18.30 на Большой сцене выступит Марийский государственный театр оперы и балета с балетом «Раймонда» — одним из самых красочных и зрелищных балетов. Романтический сюжет навеян средневековыми легендами о девушке, ожидающей из рыцарского похода своего возлюбленного. «Раймонда» остается одним из самых сложных спектаклей для любой балетной труппы.

В 18.00 на Малой сцене театра выступит Рязанский театр кукол со спектаклем «Лафертовская Маковница». В лучших традициях «городской легенды» он погружает зрителей в мистическую атмосферу и отправляет в путешествие по таинственным местам Лафертовской части Москвы конца XVIII века, где происходят необъяснимые и невероятные события.

30 сентября в 18.00 Старейший кукольный театр России привезет на фестиваль спектакль, за который творческий коллектив получил премия «Золотая маска» в 2018 году — «Снегурочка».

2 октября в 18.30 на Большой сцене пройдет Балетный спектакль «Аттила. Рождение легенды» Чувашского государственного театра оперы и балета. Постановка, которую увидят зрители «Волжских театральных сезонов» – балет о человеке и воине, который вписал свое имя в историю формирования многих народов Евразии.

Фестивальная площадка также покажет одноактную комическую оперу на музыку Геннадия Банщикова. «Опера о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» — очень яркий, самобытный и современный спектакль по мотивам бессмертной повести Николая Гоголя. Опера пройдет на Малой сцене 3 октября в 18:30.

Полная программа мероприятий фестиваля, проходящих в Самарском театре оперы и балета, размещена на сайте театра.

Еще одна фестивальная площадка  «Волжских сезонов» — Самарский академический театр драмы им. М.Горького – приглашает зрителей.

30 сентября в 18:30 Центральный академический театр Российской Армии (г. Москва) представит драму «Барабанщица». Спектакль повествует не просто о военном подвиге, а об утраченных сегодняшним временем понятиях высокой нравственности. Режиссёр-постановщик — народный артист России, лауреат Премии Москвы Борис Морозов.

2 октября в 18:30 труппа Самарского академический театр драмы им. М.Горького покажет комедию по рассказам Василия Шукшина «Вот так и живем».  Трогательные простые «непростые» истории расскажут, до чего порой доводит непонимание в семье, на что провоцирует слепая любовь и как вдохновляют гармоничные отношения.

3 октября в 18:00 Комедия «Прощание в июне» Александра Вампилова, Иркутский академический драматический театр им. Н.П.Охлопкова.

В двадцать с небольшим лет амбиции и талант, ощущение силы, молодости опьяняют. Но реальность с её требованиями и тягостными обязательствами в любой момент может выхватить из романтического мира, в котором ты существовал прежде. Спектакль «Прощание в июне» рассказывает как раз о такой поре в жизни студенческой молодёжи.

4 октября в 18:00 Брянский областной театр Драмы имени А.К.Толстого на сцене Самарского театра драмы представит «Кириллин день», сцены из трагедии «Смерть Иоанна Грозного» в двух актах.

Спектакль «Кириллин день» имеет свою интригу. В нём нет привычной «датской» подоплёки. Режиссёр отмечает, что ему, как и автору интересна не летопись в театре, а правда художника.

5 октября в 18:30 Санкт-Петербургский государственный молодежный театр на Фонтанке представит пьесу в 2-х актах  — Сомерсет Моэм «Верная жена» (16+).

Постановщик спектакля Семён Спивак давно и пристально изучает в своих спектаклях отношения внутри семьи, противостояние и любовь между мужчиной и женщиной, социальные связи и законы, влияющие на эти взаимоотношения. Эти вечные темы звучат в пьесе «Верная жена», передает пресс-служба минкульта СО.

 

Фото:   пресс-служба минкульта СО

 

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В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
  Не смотря на проливной  дождь на церемонию открытия пришли десятки людей Социум
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31 октября 2012  17:56
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Еще один двор, благоустроенный в рамках программы «Двор, в котором мы живем», появился в Самаре.  Благоустройство региона
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В центре внимания
За сутки в Самарской области еще шесть человек умерли от коронавируса
26 сентября 2020  13:39 
За сутки в Самарской области еще шесть человек умерли от коронавируса
На 26 сентября выявлены еще 111 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
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Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко провел ежедневный выездной штаб по подключению отопления и ремонту теплосетей.
26 сентября 2020  12:32 
Первый замглавы Самары Владимир Василенко провел ежедневный выездной штаб по подключению отопления и ремонту теплосетей.
Официально отопительный сезон в Самаре стартует, когда среднесуточная  температура будет 2-3 дня +8 градусов. Но уже сейчас к теплу подключаются социальные... ЖКХ
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В ходе заседания стороны обсудили ряд проблемных вопросов и инициатив, обменялись опытом по реализации проектов, объединяющих культуру и образование.
25 сентября 2020  23:01 
Дмитрий Азаров провел совместное заседание рабочих групп Госсовета по культуре и образованию
В ходе заседания стороны обсудили ряд проблемных вопросов и инициатив, обменялись опытом по реализации проектов, объединяющих культуру и образование. Политика региона
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Дмитрий Азаров отметил, что действующая модель местного самоуправления сейчас находится на этапе становления, а потому крайне важно определить ее основные недочеты и исправить их.
25 сентября 2020  15:47 
Глава региона принял участие в первом заседании самарской городской Думы седьмого созыва
Дмитрий Азаров отметил, что действующая модель местного самоуправления сейчас находится на этапе становления, а потому крайне важно определить ее основные... Политика региона
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Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области
25 сентября 2020  12:51 
Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области
Всего в регионе зафиксировано 11220 случаев коронавируса. Здравоохранение
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Акценты
В ходе заседания стороны обсудили ряд проблемных вопросов и инициатив, обменялись опытом по реализации проектов, объединяющих культуру и образование.
25 сентября 2020  23:01 
Дмитрий Азаров провел совместное заседание рабочих групп Госсовета по культуре и образованию
В ходе заседания стороны обсудили ряд проблемных вопросов и инициатив, обменялись опытом по реализации проектов, объединяющих культуру и образование. Политика региона
518
Дмитрий Азаров отметил, что действующая модель местного самоуправления сейчас находится на этапе становления, а потому крайне важно определить ее основные недочеты и исправить их.
25 сентября 2020  15:47 
Глава региона принял участие в первом заседании самарской городской Думы седьмого созыва
Дмитрий Азаров отметил, что действующая модель местного самоуправления сейчас находится на этапе становления, а потому крайне важно определить ее основные... Политика региона
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Губернатор напомнил, что сейчас идет работа над корректировкой показателей исполнения всех национальных проектов. Это связано с расширением горизонтов их реализации до 2030 года.
24 сентября 2020  20:35 
Губернатор и представители Общественной палаты РФ в рамках визита в регион обсудили вопросы развития культуры, искусства и этнотуризма
Губернатор напомнил, что сейчас идет работа над корректировкой показателей исполнения всех национальных проектов. Это связано с расширением горизонтов их... Политика региона
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Прямая речь/Интервью
24 сентября 2020  15:49 
Игорь Осинькин: Надо не только брать очки, но и наигрывать связи, и мы на правильном пути. Видео
"Да, мы знаем, какая колючая команда наш следующий соперник "Нефтехимик", что очень тяжелый матч предстоит." Спорт в регионе
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Политолог Дмитрий Орлов:
13 сентября 2020  12:22 
Политолог Дмитрий Орлов: "Власти Самарской области обеспечили законность и легитимность выборов"
По мнению эксперта, основная заслуга в этом лежит на губернаторе Дмитрии Азарове. Выборы в Самарской области
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О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова.
12 сентября 2020  18:37 
Координатор наблюдателей в Промышленном районе: "Никаких жалоб не поступало, настроение у избирателей приподнятое"
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова. Социум
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Новости Тольятти
25 сентября 2020  14:26
Резидент технопарка «Жигулевская долина» ЗАО «ИНТЕГРА-С» успешно реализовал свою интеграционную систему «Интегра 4D-Планета Земля» в проект «Умный город» Тульской области.
Разработка резидента технопарка «Жигулевская долина» помогла Новомосковску выйти в лидеры в сфере безопасности
Резидент технопарка «Жигулевская долина» ЗАО «ИНТЕГРА-С» успешно реализовал свою интеграционную систему «Интегра 4D-Планета Земля» в проект... Новости Тольятти
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25 сентября 2020  14:21
25 сентября исполняется 5 лет с начала производства автомобилей LADA Vesta. 
LADA Vesta: 5 лет флагману 
25 сентября исполняется 5 лет с начала производства автомобилей LADA Vesta.  Новости Тольятти
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23 сентября 2020  16:07
Движение по направлению из Самары в Москву осуществляется в прежнем режиме, без заезда на строящийся путепровод. 
Открыто рабочее движение по правой стороне построенного путепровода на участке км 974 автодороги М-5 «Урал» в Тольятти 
Движение по направлению из Самары в Москву осуществляется в прежнем режиме, без заезда на строящийся путепровод.  Новости Тольятти
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