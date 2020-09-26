С 28 сентября по 5 октября в Самаре пройдёт фестиваль «Волжские театральные сезоны»

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С 28 сентября по 5 октября 2020 года в Самаре пройдёт V Всероссийский фестиваль «Волжские театральные сезоны». За годы существования фестиваль стал ярким событием в культурной жизни губернии и России, собрав на лучших сценах Самары спектакли всех жанров — оперного, балетного, драматического и кукольного.

В этом году самарские зрители увидят 14 спектаклей, которые представят театры Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Костромы, Иркутска, Брянска, Йошкар-Олы, Орла, Чебоксар.

28 сентября открывает фестиваль Самарский академический театр оперы и балета постановкой Юрия Смекалова «Три маски короля». Мировая премьера балета состоялась в Самаре в 2019 году. Затем с успехом прошли гастроли балета в Москве и Санкт-Петербурге.

Как отметил художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета Евгений Хохлов, театру уже второй раз выпадает честь открывать фестиваль.

29 сентября в 18.30 на Большой сцене выступит Марийский государственный театр оперы и балета с балетом «Раймонда» — одним из самых красочных и зрелищных балетов. Романтический сюжет навеян средневековыми легендами о девушке, ожидающей из рыцарского похода своего возлюбленного. «Раймонда» остается одним из самых сложных спектаклей для любой балетной труппы.

В 18.00 на Малой сцене театра выступит Рязанский театр кукол со спектаклем «Лафертовская Маковница». В лучших традициях «городской легенды» он погружает зрителей в мистическую атмосферу и отправляет в путешествие по таинственным местам Лафертовской части Москвы конца XVIII века, где происходят необъяснимые и невероятные события.

30 сентября в 18.00 Старейший кукольный театр России привезет на фестиваль спектакль, за который творческий коллектив получил премия «Золотая маска» в 2018 году — «Снегурочка».

2 октября в 18.30 на Большой сцене пройдет Балетный спектакль «Аттила. Рождение легенды» Чувашского государственного театра оперы и балета. Постановка, которую увидят зрители «Волжских театральных сезонов» – балет о человеке и воине, который вписал свое имя в историю формирования многих народов Евразии.

Фестивальная площадка также покажет одноактную комическую оперу на музыку Геннадия Банщикова. «Опера о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» — очень яркий, самобытный и современный спектакль по мотивам бессмертной повести Николая Гоголя. Опера пройдет на Малой сцене 3 октября в 18:30.

Полная программа мероприятий фестиваля, проходящих в Самарском театре оперы и балета, размещена на сайте театра.

Еще одна фестивальная площадка «Волжских сезонов» — Самарский академический театр драмы им. М.Горького – приглашает зрителей.

30 сентября в 18:30 Центральный академический театр Российской Армии (г. Москва) представит драму «Барабанщица». Спектакль повествует не просто о военном подвиге, а об утраченных сегодняшним временем понятиях высокой нравственности. Режиссёр-постановщик — народный артист России, лауреат Премии Москвы Борис Морозов.

2 октября в 18:30 труппа Самарского академический театр драмы им. М.Горького покажет комедию по рассказам Василия Шукшина «Вот так и живем». Трогательные простые «непростые» истории расскажут, до чего порой доводит непонимание в семье, на что провоцирует слепая любовь и как вдохновляют гармоничные отношения.

3 октября в 18:00 Комедия «Прощание в июне» Александра Вампилова, Иркутский академический драматический театр им. Н.П.Охлопкова.

В двадцать с небольшим лет амбиции и талант, ощущение силы, молодости опьяняют. Но реальность с её требованиями и тягостными обязательствами в любой момент может выхватить из романтического мира, в котором ты существовал прежде. Спектакль «Прощание в июне» рассказывает как раз о такой поре в жизни студенческой молодёжи.

4 октября в 18:00 Брянский областной театр Драмы имени А.К.Толстого на сцене Самарского театра драмы представит «Кириллин день», сцены из трагедии «Смерть Иоанна Грозного» в двух актах.

Спектакль «Кириллин день» имеет свою интригу. В нём нет привычной «датской» подоплёки. Режиссёр отмечает, что ему, как и автору интересна не летопись в театре, а правда художника.

5 октября в 18:30 Санкт-Петербургский государственный молодежный театр на Фонтанке представит пьесу в 2-х актах — Сомерсет Моэм «Верная жена» (16+).

Постановщик спектакля Семён Спивак давно и пристально изучает в своих спектаклях отношения внутри семьи, противостояние и любовь между мужчиной и женщиной, социальные связи и законы, влияющие на эти взаимоотношения. Эти вечные темы звучат в пьесе «Верная жена», передает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО