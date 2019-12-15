Ротару поделилась впечатлениями от выступления на фестивале "Легенды Ретро FM" в Москве

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"Вот оно счастье с моими зрителями. Бесподобный концерт. Я счастлива, как никогда!" – ответила артистка на вопросы журналистов.По данным телеканала, Ротару в отличие от других исполнителей не вышла к пресс-воллу для общения со СМИ и покинула Дворец спорта "Мегаспорт" в сопровождении охраны.Певица с 1973 года участвовала в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения. В этом году Ротару решила вернуться в Россию и выступила седьмого декабря на фестивале, несмотря на оживленную дискуссию в соцсетях и медиа по поводу моральной и политической составляющей приглашения исполнительницы.Фото из открытых источников