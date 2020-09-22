Роскосмос для съемок художественного фильма отправит на орбиту человека

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Роскосмос, Первый канал и студия Yellow, Black and White снимут первый художественный фильм в космосе. Предполагается, что главный герой, которого определят в ходе открытого конкурса, полетит на МКС в 2021 году, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса во вторник.

"Госкорпорация "Роскосмос", Первый канал и студия Yellow, Black and White впервые в истории создадут художественный фильм в космосе под рабочим названием "Вызов", - отметили в госкорпорации.

В Роскосмосе подчеркнули, что сюжет фильма предусматривает полет на Международную космическую станцию (МКС), который запланирован на осень 2021 года на корабле "Союз МС". "Главный герой картины, который полетит на МКС и его дублер будут определены по результатам открытого конкурса", - пояснили в госкорпорации.

Режиссером картины выступит Клим Шипенко, а генеральными продюсерами - Дмитрий Рогозин, Константин Эрнст, Сергей Титинков, Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк. Режиссер картины - Клим Шипенко. Сейчас стороны обсуждают детали картины, в том числе сценарий, технические возможности и актерский состав. Окончательное название фильма, отметили в Роскосмосе, пока не утверждено.

"Данная картина будет способствовать популяризации космической деятельности России и героизации профессии космонавта", - подчеркнули в госкорпорации.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС