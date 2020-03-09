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Новости /  Общество /  Культура  

Путин поздравил с юбилеем актрису Ларису Голубкину

9 марта 2020 15:26
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В свои 80 лет она до сих пор играет в театре.
Президент РФ Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР Ларису Голубкину, передает Лайф. Глава государства особо отметил талант актрисы и подчеркнул её вклад в развитие театра и кинематографа.

— Человек неиссякаемой жизненной энергии и оптимизма, вы блестяще реализовали себя на актёрском поприще, подарили зрителям немало ярких незабываемых работ в театре и кинематографе, — приводит пресс-служба цитату из поздравительной телеграммы.

Ларисе Голубкиной сегодня исполнилось 80 лет. В 1985 году её пригласили в Театр армии, где она играет до сих пор. О том, что её талант и вокальные данные востребованы по сей день, глава государства также подчеркнул в своём поздравлении. 



Фото: ТАСС / Лайф
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Комментарии

9 марта 2020 20:15
Гость
Лариса Голубкина хорошая актриса с прекрасным голосом, очень музыкальна. Голос до сих пор молодой- без хрипов, дребезжания, звучит абсолютно полноценно.Также обожаю ее в фильме "Освобождение". Здоровья и дальнейших успехов.

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