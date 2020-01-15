Путин поздравил композитора Максима Дунаевского с юбилеем
15 января 2020 23:14
82
— Вы достойно продолжили семейные традиции служения искусству и отечественной культуре, вложили свой талант, душу и неиссякаемую энергию в создание замечательных музыкальных произведений, которые занимают особое место в репертуаре известных исполнителей, украшают многие фильмы и спектакли, — говорится в поздравительной телеграмме.
Максим Дунаевский написал музыку к таким известнейшим фильмам, как "Д'Артаньян и три мушкетёра", "Мушкетёры 20 лет спустя", "Карнавал", "Мэри Поппинс, до свидания!", "В поисках капитана Гранта", к сериалу "Граница. Таёжный роман" и любимому многими мультфильму "Летучий корабль".
С 2015 года композитор является художественным руководителем Московской областной филармонии.
Фото: ТАСС /life.ru
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
15 января 2020 22:07
В связи с расширением практики применения принудительных работ, возникла необходимость в открытии нового центра. Социум
116
15 января 2020 18:20
Принято решение создать специальную комиссию, куда войдут представители региональных властей, в том числе и надзорных органов, а также МЧС и газовых... Социум
168
15 января 2020 17:25
По этому случаю 14 января состоялся «Завтрак в библиотеке». Социум
164
Здравоохранение
15 января 2020 11:39
Донорам при себе необходимо иметь паспорт с пропиской в Самаре или области. Здравоохранение
182
15 января 2020 11:12
За эти деньги победитель торгов должен обеспечить выезд 61 нового автомобиля. Здравоохранение
196
15 января 2020 10:54
Для функционирования службы потребуется профессиональная подготовка дополнительных бригад медработников. Здравоохранение
209
Новости медицины
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
325
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15141
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14971
Туризм
13 января 2020 12:56
По пути проехали Братск, Усть-Кут и Мирный. Туризм
237
12 января 2020 22:19Туры Бали из Иркутска
Бали считается таинственным и чудесным место для отдыха активного отдыха. Туризм
50
9 января 2020 06:04Активный отдых на Алтае
Активный отдых с каждым годом становиться все более популярным в нашей стране, тем более, что в России есть множество исключительных по своей красоте и... Туризм
69
Образование
15 января 2020 13:43
Об этом Президент заявил в сегодняшнем послании Федеральному собранию. Образование
227
14 января 2020 18:15
Владимир Козловский реализует проект в области машиностроения. Образование
285
14 января 2020 12:54
Прежде он был проректором по образовательной и международной деятельности университета. Образование
523
Культура
15 января 2020 23:14
Глава государства подчеркнул, что музыкальные произведения маэстро украшают многие фильмы и спектакли. Культура
81
15 января 2020 10:41
Посетить выставку "Портрет семьи" из собрания Русского музея в Самарском художественном музее теперь можно достаточно бюджетно. Культура
157
12 января 2020 21:44
Рецензия на премьеру «Кавказский меловой круг» в "Самарской газете". Культура
325
Мир домашних животных
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
253
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15668
Мода
9 января 2020 23:12Секреты популярности ткани вискозы от салон-магазина alltext.com.ua
Сегодня именно ткань вискоза является одной из самых востребованных. Ее используют для создания разнообразных изделий и причем в большом количестве. Мода
60
25 декабря 2019 07:10
Наручные часы – один из самых важных и привычных повседневных атрибутов. Помимо основной функции, хронометры выступают также стильным имиджевым... Мода
162
16 декабря 2019 08:46Обручальные кольца 2020: тенденции свадебной моды
Молодожены все реже приходят в ювелирные магазины за гладкими золотыми ободками, и все чаще предпочитают изготовление колец на заказ. Мода
264
Видео
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
1445
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
514
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1358
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1122
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
714
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1629
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
738
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1172
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1224
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1490
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2562
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3134
Мероприятия