Путин поздравил Нину Русланову с днем рождения

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Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РФ Нину Русланову с 75-летием, передают "Известия". Телеграмма главы государства в субботу, 5 декабря, опубликована на сайте Кремля.

«Многие годы Вы беззаветно служите искусству, людям. Самобытный талант и прирожденный артистический темперамент позволили Вам добиться успеха на театральной сцене, ярко проявить себя в кинематографе, снискать высокое профессиональное и зрительское признание», — говорится в тексте поздравления.

Глава государства пожелал актрисе здоровья и благополучия.

Нина Русланова — советская и российская актриса театра и кино. Сниматься в фильмах она начала в 1967 году, когда исполнила роль Надежды в фильме Киры Муратовой «Короткие встречи».

Фото: Global Look Press/Anatoly Lomohov/ТАСС