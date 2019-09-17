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Новости /  Общество /  Культура  

Путин поздравил Меньшова с 80-летним юбилеем

17 сентября 2019 14:28
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Президент пожелал Меньшову и его семье здоровья и благополучия.
Президент РФ Владимир Путин поздравил режиссёра Владимира Меньшова с 80-летнием юбилеем. Глава государства отметил неустанный подвижнический труд и умение народного артиста страны находить интересные темы, передает life.ru. Поздравительная телеграмма размещена на сайте Кремля.

— Главный секрет вашего режиссёрского успеха — неустанный подвижнический труд, тонкое чувство эпохи, умение находить темы, интересные зрителям, увлекать своими идеями и замыслами талантливых единомышленников, — говорится в телеграмме лидера страны.

Президент пожелал Меньшову и его семье здоровья и благополучия.

В честь своего 80-летия Меньшов устроил встречу с журналистами. К слову, во время пресс-конференции он восхитился работоспособностью и энергией Владимира Путина. 





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