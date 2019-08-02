Праздник «Репин навсегда» пройдет в Историко-музейном комплексе в селе Ширяево

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Посетителей ждет программа от Волжского русского народного хора им. П.М. Милославова, театральная постановка по дневникам И.Е. Репина, мастер-классы по созданию тряпичной куклы, росписи гипсовых фигур и монотипии. Во время праздника будет презентована выставка известного самарского фотографа Сергея Баранова.Программа мероприятия:Сцена:12:00 – 12:15 – Торжественное открытие.13:00 – 13:30 - Театрально-музыкальная постановка «Репин: дней связующая нить» (актеры театра «Самарская площадь»).14:00 – 15:30 – Выступление Волжского русского народного хора им. П.М. Милославова.Территория за фондохранилищем:11:00 – 17:00 – Мастер-класс «Дом наизнанку» (архитектурная школа для детей Proektius kids). Участники мастер-класса распишут акрилом деревяннуюдощечку и закрепят на общем арт-объекте.Территория перед сценой:11:00 – 15:00 – Мастер-класс по филейно-гипюрному кружеву от Ольги Якуниной.12:20 – 14:00 – Мастер-класс «Гипсовое чудо». Участники мастер-класса смогут расписать гипсовые фигуры грифонов, представителей флоры и фауны,присутствующих в пейзажах музейной коллекции.14:00 – 15:30 – Мастер-класс «Облака Ширяево». Участники творческого мастер-класса познакомятся с монотипией (уникальной техникой печатания,объединившей в себе качества живописи и эстампа).15:30 – 17:00 – Мастер-класс по созданию Покосницы-народной (тряпичной куклы из травы) своими руками.Дом купца Вдовина:12:15 – 13:00 - Открытие фотовыставки Сергея Баранова «Дни в Ширяево».Вход свободный, передает пресс-служба облправительства.