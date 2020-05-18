Поздравление Дмитрия Азарова с Международным днем музеев

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Наш регион обладает богатейшим культурно-историческим наследием и отличается насыщенной культурной, творческой жизнью. У нас успешно работают десятки областных и муниципальных музеев, каждый из которых по-своему уникален, успешно развивается сотрудничество с Эрмитажем, Пушкинским музеем, Третьяковской галереей.Государство уделяет большое внимание развитию музейного дела. Работа в этом направлении ведется в рамках национального проекта «Культура», одноименной рабочей группы Госсовета. Самарская область обладает в этой сфере самыми передовыми наработками. В частности, у нас есть опыт обеспечения сохранности музейных экспонатов, разработки и внедрения систем безопасности, который уже тиражируется на федеральном уровне.Дорогие друзья! Сохраняя памятники культуры, вы вносите большой вклад в популяризацию ценностей, созданных человечеством на протяжении всей его истории, формирование национального самосознания нашего народа, воспитание новых поколений патриотов, достойных граждан великой России.Сегодня вам приходится работать в условиях ограничительных мер, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции. Но вы активно перестраиваете свою работу применительно к новой ситуации и находите возможность доносить до людей то культурное богатство, которым располагают наши музеи, в режиме онлайн, делаете все для того, чтобы музейные фонды были доступны широким слоям населения.Сердечно благодарю вас за трудолюбие, подвижничество, любовь к профессии и особенно – за вклад в подготовку и проведение празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, увековечение исторической памяти о подвиге советского народа.Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех добрых начинаниях!Губернатор Самарской области Д.И.Азаров