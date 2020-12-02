Посетители самарской библиотеки узнают об истории денег не только из книг

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С 30 ноября фотовыставку Банка России «Время и деньги», которую регулятор подготовил к своему 160-летнему юбилею, смогут увидеть посетители Самарской областной универсальной научной библиотеке им. В.И. Ленина.

Экспозиция рассказывает о секретах производства денег, старинных и современных способах их защиты.

Так, например, посетители выставки узнают, что в истории производства бумажных денег и ценных бумаг заметную роль сыграл Иван Орлов. Способом однопрогонной многокрасочной печати, изобретенным им в конце XIX века, пользуются до сих пор. «Орловский раскат», испытанный впервые в 1892 году, позволял наносить на бумагу цветные участки одного рисунка одновременно, а не по очереди, как это делалось при традиционном способе печати. При этом удавалось избежать клякс, смешения красок и смещения рисунка. Изобретение принесло Ивану Орлову международное признание, а новые российские бумажные деньги, изготовленные «орловским» способом, стали сенсацией в финансовом мире.

Марина Мясникова, управляющий Отделением Самара Волго-Вятского главного управления Банка России:

«Выставка «Время и деньги» - это большой проект Банка России, отражающий исторические события через эволюцию денег. В разных формах денежная система существовала задолго до появления банков, и лишь со временем появились учреждения, которые стали укреплять, развивать и регулировать денежное обращение. В России эту функцию с момента своего образования в 1860 году начал выполнять Государственный банк, сегодня именующийся Центральным банком Российской Федерации».

Выставка «Время и деньги» будет проходить в Самарской областной универсальной научной библиотеке им. В.И. Ленина до 14 декабря.