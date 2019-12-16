Победитель классического «Евровидения» Иван Бессонов выступил в Самарской филармонии

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14 декабря в Самарской государственной филармонии с большим успехом прошел концерт в рамках абонементного цикла «Вечера с большим оркестром», на котором вместе с Симфоническим оркестром Самарской филармонии под управлением маэстро Михаила Щербакова выступил победитель классического «Евровидения» в Эдинбурге Иван Бессонов (фортепиано). В программе вечера прозвучали Симфония № 3 С. Рахманинова и Концерт для фортепиано с оркестром №1 Ф. Шопена. На бис молодой музыкант исполнил «Вальс» Ф. Шопена.Иван Бессонов родился в 2002 году. Обучается игре на фортепиано с 6 лет. В 2015 г. дебютировал в кино, как профессиональный композитор. В настоящее время учится в Центральной музыкальной школы при Московской консерватории. В 2016 г. представил сольную программу на сцене Мариинского театра, принимал участие в музыкальных фестивалях в более чем 10 городах России. В 2015 г. получил Гран при Международного юношеского конкурса имени Ф. Шопена. В 2016 г. стал лауреатом и обладателем приза зрительских симпатий Международного конкурса Grand Piano Competition (Москва). В 2017 году стал финалистом телевизионного конкурса «Синяя птица». В 2018 году Иван Бессонов стал победителем «Классического Евровиденья» (Eurovision Young Musicians 2018) в Эдинбурге. Иван сочиняет музыку, сотрудничает с ведущими мировыми дирижерами – Валерием Гергиевым, Владимиром Спиваковым, Александром Сладковским и другими, дает сольные концерты в лучших концертных залах нашей страны и за рубежом.После концерта Иван Бессонов поделился своими мыслями: «Сегодня был очень живой концерт! Это очень важно, чтобы был максимальный контакт и с оркестром, и с публикой. Все это сегодня удалось. На концерте меня очень порадовал, впечатлил оркестр. С ним было очень здорово и приятно играть. Он выдавал такие вещи, которых не было на репетиции.Буквально месяц назад я играл в Тольятти, а в Самару приехал в первый раз. Здесь замечательный зал. Я узнал, что буквально вчера к вам привезли новый рояль «Steinway». Хотелось бы, конечно, попробовать на нем поиграть, но он еще адаптируется в новой атмосфере после транспортировки. Очень надеюсь приехать к вам еще и поиграть на новом рояле. Концерт сегодня был организован очень профессионально, на высоком уровне. В Самаре было очень приятно работать.Что касается сегодняшней программы, то большинство произведений, которые я исполнял в своей жизни – были сочинения Шопена. Этот автор очень много значит для меня, в силу своей огромной человечности, большого душевного наполнения его музыки. Для меня это имеет большое значение не только для игры на сцене, но и для медитации дома. Вообще, слушать музыку Шопена – это всегда колоссальное наслаждение, которое дарит множество эмоций! Конечно, в каждом композиторе есть что-то индивидуальное, что находит место в душе каждого человека. Но авторы, которых я слушаю чаще всего – это, наверное, Бах, Моцарт и Чайковский!», передает пресс-служба минкульта СО.Фото Михаила Пузанкова/ пресс-служба минкульта СО