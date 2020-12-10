Первый всероссийский фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм» состоится на сцене САТОБ

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18 и 19 декабря выдающиеся работы отечественной анимации будут показаны на большом экране в сопровождении симфонического оркестра Самарского академического театра оперы и балета под управлением Алексея Ньяги.

Фестиваль проходит впервые в двадцати шести городах при поддержке Министерства культуры РФ, Российского Фонда Культуры и станет одним из самых масштабных культурных событий в нашей стране.

Инициатор и автор идеи проекта – благотворительный фонд «Гармония детства» совместно с группой компаний Zapomni. Группа компаний Zapomni является стратегическим партнером студии «Союзмультфильм».

Начиная с 2020 года, всероссийский фестиваль «Союзмультфильм» станет ежегодным.

В программе мультконцерта будут показаны любимые мультфильмы детства – «Чебурашка», «Бременские музыканты», «Ну, погоди!», «Летучий корабль», «В порту», «Катерок», «Щелкунчик», «Пёс в сапогах», «Каникулы Бонифация», «Как Львёнок и Черепаха пели песню». Мелодии, написанные лучшими композиторами своего времени – Максимом Дунаевским, Геннадием Гладковым, Владимиром Шаинским и другими, – прозвучат в исполнении симфонического оркестра, а всеми узнаваемые песни споют детские ансамбли.

Мультконцерт – радостное и познавательное мероприятие для всей семьи. Уникальный формат не оставит равнодушным ни одного зрителя вне зависимости от возраста. Вы отправитесь в захватывающее путешествие с бременскими музыкантами, попадёте на остров Чунга-Чанга, а заодно познакомитесь с волшебным миром симфонической музыки.

«Просмотр анимационного фильма под аккомпанемент симфонического оркестра – замечательный формат, который будет интересен как любителям классической музыки, так и знатокам кино, и каждый здесь может открыть для себя что-то новое, – отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. – А для детей «Мультконцерт» – настоящее погружение в атмосферу сказки: «живое» исполнение по своему эффекту превосходит во много раз любые современные технологии».

«Российская классическая мультипликация всегда славилась своим блестящими музыкальными произведениями, которые создавались для анимационных фильмов лучшими композиторами с мировыми именами и достойны оркестрового исполнения, – отметила председатель Правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. – Вкупе с анимационным рядом мультконцерт становится совершенно отдельным произведением искусства, который, благодаря живому музыкальному сопровождению, позволяет ещё ярче сопереживать происходящему на экране и открывать новые грани любимых мультфильмов».

«Формат «киноконцерта» или «мультконцерта» становится одним из главных трендов мировой музыкальной культуры. Крупнейшие международные студии, такие, как Disney, Universal Pictures, DreamWorks, выпускают контент в формате киноконцерта, – прокомментировал руководитель группы компаний Zapomni Сурен Тер-Овсепян. – В этом году благодаря поддержке Министерства культуры золотая коллекция студии «Союзмультфильм» станет доступна и российскому зрителю в этом популярном формате. В 2020 мы представим премьеру мультконцерта «Попурри». После чего на ежегодной основе планируем выпускать полнометражные анимационные фильмы и программы как в России, так и на международном рынке».

«Всероссийский фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм» станет одним из самых масштабных культурных событий в стране. Мы рады, что дети смогут увидеть добрые, светлые и всеми нами любимые шедевры отечественной мультипликации, а формат киноконцерта поможет развить любовь к исполнительскому искусству и классической музыке», – поделилась своим впечатлением президент благотворительного фонда «Гармония детства» Кристина Лежанская.

Расписание концертов и билеты доступны на официальном сайте фестиваля. Билеты можно купить также через сайт Самарского театра оперы и балета, передает пресс-служба САТОБ.