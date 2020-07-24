Первый концерт с виртуальным дирижером прошел в Японии

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"Выступление оркестра с виртуальным дирижером проходит впервые. И в мире, возможно, тоже. По крайней мере, я не слышал о подобном. Главный дирижер нашего оркестра не может приехать в Японию из-за ограничений, введенных после распространения коронавируса в мире. Последнее выступление Нотта с оркестром было в декабре. Помимо того, что оркестр соскучился, для музыкантов его способ сотворения музыки – основной", - рассказал РИА Новости генеральный менеджер оркестра Цутому Цудзи.Сначала идея заключалась в том, чтобы дирижировать онлайн. Но возникла проблема рассинхрона из-за задержки трансляции. От идеи уже были готовы отказаться, когда Джонатан Нотт предложил оркестру играть под свою видеозапись. Руководство оркестра сначала решило, что это шутка. Но Нотт напомнил известную легенду о том, что когда Бетховен дирижировал своей Девятой симфонией, он уже был глух и не слышал аплодисментов, и только после того, как один из исполнителей развернул его лицом к залу, он смог увидеть овации."Джонатан Нотт сказал, что раз Бетховен смог, то и он сможет. Это была сумасшедшая идея. Я даже не поверил начала, что он говорит всерьез. Но подумал, что это должно быть интересно. Мы решили, что это способ не сдаваться перед коронавирусом и попробовать то, что в обычных условиях осуществить невозможно", - пояснил Цудзи.Однако после первой же репетиции выяснилось, что такой способ необычайно сложен для исполнителей. Дирижер, делая видеозапись, не видит и не слышит оркестр, он работает "вглухую", а значит, не может подстроиться под оркестр, пойти на какие-то компромиссы."Внутри одной фразы (у Нотта) меняется темп. Если подстраивать игру под темп, как под метроном, то она не совпадает с изображением. И только когда оркестр стал сам творить музыку, все совпало. Это было очень неожиданное открытие. Я думаю, что это получилось потому, что дирижер – именно Нотт. Мы с ним работаем уже седьмой сезон. За это время очень много произведений мы исполнили вместе. Мы знаем его манеру дирижировать. Помним, когда какие он давал указания. Плюс есть видео и его комментарии", - пояснил генеральный менеджер.Комментарии от Нотта после репетиции с просьбой поправить тот или иной нюанс в исполнении заслуживают отдельного упоминания. Это шесть страниц мелким шрифтом, в которых чаще всего встречается слово colour – цвет."Он нигде здесь не пишет про темп, он пишет – вот таким цветом это надо исполнять. Здесь везде – цвет, цвет, цвет. Это тембр. Чтобы звук был мягче или темнее. Если это понимать, то смычок двигается иначе, и тогда понятно, почему он в этом месте так дирижирует. И тогда исполнение совпадает с изображением", - пояснил Цутому Цудзи.Концертмейстер оркестра, его первая скрипка, Глеб Никитин считает, что упоминание о цвете совершенно обоснованно и говорит об уровне оркестра."Это такой уровень, когда обычные проблемы оркестра уже априори решены, этот этап уже пройден. И на следующем уровне, когда нет разговора о ритме, о "музыкальном быте", то дальше можно говорить о цвете. В свое время в консерватории наш замечательный дирижер Рождественский тоже в основном говорил о цвете. Это определенный уровень. И Скрябин в партитуре включал линию цвета", - рассказал Никитин.Из-за мер безопасности в связи с распространением коронавируса в зале и фойе стоят спреи с дезинфицирующей жидкостью, контролеры не отрывают корешки билетов и не раздают программки – это зритель делает сам. В зал на 2 тысячи мест можно было продать меньше одной трети билетов – 600, все они были раскуплены. Но это и дополнительная нагрузка на музыкантов – они играют по два концерта в день. Между зрителями интервал в одно-два кресла. Оркестру также пришлось играть в сокращенном составе."Выбор Бетховена неслучаен. Противодействие внешним факторам – это чисто бетховенское начало. Он боролся со всем, чем можно. Сначала он боролся с внешним миром, потом он боролся со своей болезнью. Постоянная борьба и противостояние внешним факторам – по-моему, вполне соответствуют данному моменту", - пояснил Никитин выбор дирижера.Перед началом исполнения на сцену вынесли четыре больших экрана, один из них был повернут лицом к зрительному залу, остальные три – к музыкантам. После завершения симфонии и повторных вызовов оркестра на сцену зрителей ждал сюрприз – на экране появился дирижер Джонатан Нотт, который вышел на связь со своего сотового, чтобы тоже аплодировать оркестру.