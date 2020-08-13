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«Ожившие полотна» - выставка Никаса Сафронова в музее Алабина

13 августа 2020 15:23
130
Работы живописца будут представлены как в классическом исполнении — на холстах, так и с использованием ультрасовременных мультимедийных технологий.
15 августа в историко-краеведческом музее им. П. В. Алабина откроется выставка Никаса Сафронова «Ожившие полотна». Персональная выставка «Ожившие полотна» заслуженного художника Российской Федерации, академика Российской академии художеств, профессора Никаса Сафронова станет одним из самых ярких событий культурной жизни города.

Работы живописца будут представлены как в классическом исполнении — на холстах, так и с использованием ультрасовременных мультимедийных технологий.

На выставке будут показаны работы из собственного направления художника — Dream Vision, которое технически опирается на классическую живопись и работает с интуицией и подсознанием.

Выставка знакомит зрителя с различными периодами творчества художника. Представлено более 50 живописных и графических работ, созданных в период с конца 1990-х годов до 2019 года. Это произведения различных жанров: пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные сюрреалистические композиции, среди которых полотна в уникальном авторском стиле Dreаm vision.

Выставка проводится с 15 августа по 31 октября 2020 года, передает пресс-служба минкульта СО.


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Комментарии


Социум
13 августа 2020  17:46
Находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие, если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой).
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6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
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Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
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Новости Тольятти
13 августа 2020  15:14
Изобретение поможет людям с ограниченными возможностями быть более мобильными.
Резидент технопарка «Жигулевская долина» создал приставку для механических инвалидных колясок
Изобретение поможет людям с ограниченными возможностями быть более мобильными.  Новости Тольятти
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13 августа 2020  12:21
Тольяттинский Дворец бракосочетаний открылся после капремонта
Тольяттинский Дворец бракосочетаний открылся после капремонта
 За четверть века в этом дворце свои отношения зарегистрировали более 55 тысяч пар – причем не только жители России, но и даже других стран.  Новости Тольятти
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11 августа 2020  20:17
Всего с начала деятельности особой экономической зоны общий объем продаж предприятий превысил сумму в 20 млрд рублей.
За первое полугодие 2020 года выручка резидентов ОЭЗ «Тольятти» превысила 2,5 млрд рублей
Всего с начала деятельности особой экономической зоны общий объем продаж предприятий превысил сумму в 20 млрд рублей.  Новости Тольятти
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