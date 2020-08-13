«Ожившие полотна» - выставка Никаса Сафронова в музее Алабина

15 августа в историко-краеведческом музее им. П. В. Алабина откроется выставка Никаса Сафронова «Ожившие полотна». Персональная выставка «Ожившие полотна» заслуженного художника Российской Федерации, академика Российской академии художеств, профессора Никаса Сафронова станет одним из самых ярких событий культурной жизни города.
Работы живописца будут представлены как в классическом исполнении — на холстах, так и с использованием ультрасовременных мультимедийных технологий.
На выставке будут показаны работы из собственного направления художника — Dream Vision, которое технически опирается на классическую живопись и работает с интуицией и подсознанием.
Выставка знакомит зрителя с различными периодами творчества художника. Представлено более 50 живописных и графических работ, созданных в период с конца 1990-х годов до 2019 года. Это произведения различных жанров: пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные сюрреалистические композиции, среди которых полотна в уникальном авторском стиле Dreаm vision.
Выставка проводится с 15 августа по 31 октября 2020 года, передает пресс-служба минкульта СО.
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