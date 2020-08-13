«Ожившие полотна» - выставка Никаса Сафронова в музее Алабина

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Работы живописца будут представлены как в классическом исполнении — на холстах, так и с использованием ультрасовременных мультимедийных технологий.На выставке будут показаны работы из собственного направления художника — Dream Vision, которое технически опирается на классическую живопись и работает с интуицией и подсознанием.Выставка знакомит зрителя с различными периодами творчества художника. Представлено более 50 живописных и графических работ, созданных в период с конца 1990-х годов до 2019 года. Это произведения различных жанров: пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные сюрреалистические композиции, среди которых полотна в уникальном авторском стиле Dreаm vision.Выставка проводится с 15 августа по 31 октября 2020 года, передает пресс-служба минкульта СО.