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Открытие в «Новом пространстве»: итоговая выставка живописных работ Николая Кулебакина «Путник»

30 ноября 2020 10:51
71
Открытие в «Новом пространстве»: итоговая выставка живописных работ Николая Кулебакина «Путник»

3 декабря в 18.00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится открытие итоговой выставки живописных работ Николая Кулебакина «Путник». Куратором выступает сын художника – Денис Кулебакин.

Итоговая выставка «Путник» познакомит зрителей с наиболее полным собранием живописных работ художника – более 60 полотен, – включая неизвестные, которые ранее нигде не выставлялись. 

Николай Николаевич Кулебакин – талантливый живописец, график, член Союза художников России, член Международной ассоциации изобразительных искусств АИАП – ЮНЕСКО. Его работы находятся в коллекциях Курганского областного музея, Республиканского закупочного центра в Москве, в частных коллекциях в США, Германии, Венгрии, Израиле, Болгарии и России. Николай Кулебакин работал в жанре абстрактного экспрессионизма, в его картинах угадывается влияние Джексона Поллока и Марка Ротко. Самарское искусство всегда тяготело к абстракции, поэтому особенно интересно посмотреть на работы Мастера и сравнить их с тем, что делают самарские художники сейчас.

Земляки знают творчество Кулебакина по монументальным работам в интерьерах Куйбышевского политехнического института (ныне Самарский технический университет), отеля "Ренессанс" и здания Самарского железнодорожного вокзала.

Совсем недавно, пятого ноября 2020 года,  пришло печальное известие: талантливого мастера не стало. Итоговая выставка, которая наиболее полно поможет представить творчество художника, станет почтением и данью памяти Николаю Николаевичу Кулебакину.

С экспозицией можно будет ознакомиться с 3 декабря 2020 года по 3 января 2021 года.

Режим работы галереи «Новое пространство»:

Вторник, воскресенье: 10.00 – 18.00

Среда – суббота: 10.00 – 20.00

Выходной день: понедельник

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29 ноября 2020  21:30 
Игорь Осинькин: На протяжении большей части встречи мы играли лучше
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина после поражения от "Оренбурга" – 1:2. Спорт в регионе
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Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.
26 ноября 2020  15:54 
Леонид Симановский: Самарской области выделены дополнительные средства для выплат медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом 
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
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Леонид Симановский: При принятии Госдумой проекта федерального бюджета во втором чтении одобрены трансферты Самарской области в сумме более 54 млрд рублей 
25 ноября 2020  11:46 
Леонид Симановский: При принятии Госдумой проекта федерального бюджета во втором чтении одобрены трансферты Самарской области в сумме более 54 млрд рублей 
24 ноября Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Экономика региона
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Новости Тольятти
28 ноября 2020  10:35
В Тольятти планируется экологический эксперимент
В Тольятти планируется экологический эксперимент
Речь идёт об установке в жилых кварталах специальных датчиков для дополнительного контроля за состоянием качества воздуха в различных точках. Новости Тольятти
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26 ноября 2020  11:33
ОМОН Тольятти отпраздновал очередную годовщину со дня сформирования
ОМОН Тольятти отпраздновал очередную годовщину со дня сформирования
За время существования тольяттинского ОМОН его сотрудники свыше 70 раз выезжали в служебные командировки в различные регионы России. Новости Тольятти
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24 ноября 2020  09:38
Тольяттинский автовокзал никому не нужен
Тольяттинский автовокзал никому не нужен
Администрация Тольятти провела уже третий за 2020 год аукцион по продаже городского автовокзала Новости Тольятти
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