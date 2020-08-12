Открылась продажа билетов на спектакли нового театрального сезона в Самарском драмтеатре

Билеты можно купить в кассе или на сайте театра.
В среду, 12 августа, открывается продажа билетов на спектакли нового, 170-го театрального сезона в драмтеатре.
Билеты можно купить в кассе или на сайте театра.
Есть несколько нововведений:
— теперь доступен электронный билет,
— начало вечерних спектаклей в Большом зале: 18:30 — будние дни, 18:00 — выходные и праздничные дни,
— на объявленные спектакли определена рассадка с учетом социальной дистанции в 1,5 метра (через два кресла),
— наличие защитной маски при нахождении в театре обязательно, пишет Другой Город
.
Все репертуарные спектакли театра (в том числе фестивальные спектакли), объявленные с 18 марта, были отменены. И, соответственно, все билеты подлежат возврату по месту их приобретения. В новом сезоне эти билеты недействительны. Подробно о возврате здесь.
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