«От кубышки до амфоры: тайны керамики» - новая экспозиция в музее им. П. В. Алабина

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Керамика – «говорящий» материал: даже по небольшому осколку ученые могут определить этническую принадлежность ее создателя, его среду обитания и образ жизни. А расшифровка узоров помогает понять, как люди Средневековья представляли себе окружающий мир.На выставке посетители смогут прикоснуться к живой истории, увидеть керамическую посуду, которой пользовались наши предки, узнают, как выглядит древний гончарный горн в натуральную величину, научатся различать примеси в глине, определять температуру, при которой был обожжён сосуд.Для маленьких гостей выставки подготовлены интерактивные площадки, которые позволят ближе познакомиться с удивительным гончарным делом.На выставке будут представлены предметы из фондов музея-заповедника «Дивногорье» и Археологического музея Воронежского университета, обнаруженные в результате раскопок на территории Воронежской и Белгородской областей. Выставка адресована широкому кругу посетителей, интересующихся историей и ремеслами, и продлится до 17 октября, передает пресс-служба минкульта СО.Фото: пресс-служба минкульта СО