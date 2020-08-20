Опера в «Опере»: солисты Самарского театра оперы и балета выступят на крыше торгового центра на Ленинградской улице

21 августа на крыше ТЦ «Опера» (ул. Ленинградская, 64) состоится пресс-конференция руководства Самарского академического театра оперы и балета, посвященная открытию 90-го юбилейного театрального сезона.
После пресс-конференции состоится концерт солистов оперы для жителей и гостей Самары, проводящих пятничный вечер на Самарском Арбате – улице Ленинградской.
Прозвучат популярные арии из оперетт «Сильва» и «Принцесса цирка».
Программа:
19.00 – 20.00 – Пресс-конференция руководства Самарского театра оперы и балета на тему открытия 90-го юбилейного театрального сезона.
20.00 – 20.30 – Концерт солистов оперы на крыше ТЦ «Опера», передает пресс-служба САТОБ.
Фото: пресс-служба САТОБ
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