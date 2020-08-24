Объявлены планы Самарского театра оперы и балета на юбилейный сезон

263





21 августа на крыше ТЦ «Опера» состоялась пресс-конференция руководства Самарского академического театра оперы и балета, посвященная открытию 90-го юбилейного театрального сезона. Участниками мероприятия стали: генеральный директор Самарского академического театра оперы и балета Сергей Васильевич Филиппов, художественный руководитель и главный дирижер Евгений Дмитриевич Хохлов, балетмейстер-постановщик Юрий Александрович Смекалов.После пресс-конференции состоялся концерт солистов оперы для жителей и гостей Самары, проводящих пятничный вечер на Самарском Арбате – улице Ленинградской. Прозвучали популярные арии из оперетт «Сильва», «Принцесса цирка» и «Баядера».Весь вечер сопровождался легкими напитками и фуршетом от milimon.ru – еда с доставкой из лучших ресторанов Самары.В сентябре в Самарском академическом театре оперы и балета стартует 90-й юбилейный сезон, который обещает быть особенно ярким и интересным. Напомним, что с марта – почти 5 месяцев - театр не работал в связи с эпидемией коронавируса. Сейчас уже начались репетиции, весь коллектив собрался. Как сообщил директор театра Сергей Филиппов, все необходимые меры предосторожности артистами и персоналом соблюдаются: масочный режим, измерение температуры, по возможности дистанция. Что касается мер безопасности для зрителей, определен порядок рассадки с соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра. Оркестр театра не может разместиться в яме с соблюдением дистанции, поэтому будет выступать на сцене. В связи с этим балеты будут идти под фонограммы, а оперы прозвучат в концертном исполнении. Духовые инструменты снабжены специальными защитными экранами. Исключены спектакли с хоровыми и массовыми сценами, поэтому такие масштабные спектакли как «Аида», «Корсар», «Князь Игорь» и некоторые другие будут показаны после снятия всех ограничений.Первым спектаклем сезона станет подарок медикам за их героическую борьбу с пандемией – опера Петра Чайковского «Иоланта» и балетный концерт 3 сентября. Затем самарцев ждут оперы и балеты – «Севильский цирюльник», «Лебединое озеро», «Анюта» и другие.Художественный руководитель тетра Евгений Хохлов подробно рассказал о будущих премьерах. Так, 11 сентября состоится концертное исполнение одной из самых известных и ярких опер Джузеппе Верди «Бал-маскарад». Эту оперу планировали показать в конце прошлого сезона, но пришлось перенести на весну 2021 года. В сентябре будет представлено концертное исполнение.Осень в театре будет фестивальной. Сначала в рамках фестиваля ««Шостакович. Самарское время. DSCH» (12 сентября-25 сентября 2020 года) 16 сентября зрители увидят концерт знаменитого скрипача Максима Венгерова.Затем сразу стартует фестиваль «Волжские театральные сезоны» (28 сентября – 5 октября 2020 года), который должен был пройти весной, но перенесен по понятным причинам.В октябре (21 октября – 30 октября 2020 года) пройдет традиционный фестиваль классического балета имени Аллы Шелест. Откроется фестиваль 21 октября премьерой - вечером балетов Владимира Бурмейстера («Штраусиана» на музыку Иоганна Штрауса, «Болеро» на музыку Мориса Равеля, «Вариации» на музыку Жоржа Бизе). Постановщик этих балетов - народная артистка СССР Маргарита Дроздова, сама исполнявшая ведущие партии в балетах Владимира Бурмейстера в театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.7 ноября 2020 года, в день Парада памяти, состоится еще одна премьера - вечер балетов Дмитрия Шостаковича, среди которых и балет на знаменитую Ленинградскую симфонию, прозвучавшую впервые в 1942 году в Куйбышеве в стенах нашего театра. На этом вечере зрителей ждет еще один приятный сюрприз, о котором мы расскажем позже.Также в этом сезоне запланирована мировая премьера балета от постановщиков уже полюбившегося не только самарцам балета «Три маски короля» с символичным названием «BACK TO LIFE». Это второй проект при поддержке основателя фонда «Созидающий мир» и театра «Килизэ», мецената Вячеслава Заренкова – балет на музыку петербургского композитора Михаила Крылова в постановке балетмейстера Юрия Смекалова. На пресс-конференции Юрий Смекалов рассказал, что зрителей ждет совершенно новый формат – балет-couture и оригинальная концепция.В декабре театр готовит новогодний подарок для своих юных зрителей – детскую оперу «История Кая и Герды».В завершение сезона состоится большая яркая премьера оперы Михаила Глинки «Руслан и Людмила» в постановке Юрия Александрова.Идет работа над новым форматом экскурсий. Театр готовится показать то, что раньше никто из самарцев не видел, – часть каменной кладки Собора Христа Спасителя, который стоял на месте театра. Новый экскурсионный маршрут включит и вид с крыши театра. И самое интересное в закулисье театра тоже будет показано.Среди новых форм необходимо отметить цикл концертов на малой сцене «Большой концерт на Малой сцене». Первый такой концерт состоится уже 24 сентября. Солисты и концертмейстеры оперной труппы представят русские романсы, немецкую вокальную музыку, концертные арии, песни, камерные сочинения.Интересные программы готовит и хор. Например, сейчас разучивается концерт под названием «Ave Maria», в котором будут представлены одноименные сочинения композиторов, написанные в разных жанрах, стилях, для разных составов исполнителей.Даже знакомые уже произведения будут выглядеть по-иному. Сейчас обновляется коллектив театра: уже состоялся набор новых артистов в балетную труппу, идут прослушивания солистов оперы и хора.Также будет продолжена традиция «оперных антрактов» на балетных спектаклях, которая понравилась зрителю в прошедшем сезоне.Самарский академический театр оперы и балета активно готовится к новому, юбилейному сезону и ждет зрителей как на полюбившиеся спектакли, так и на яркие премьеры опер и балетов.Фото Антона Сенько.