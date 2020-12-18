Обама назвал "Дылду" Балагова одним из любимых фильмов года

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Бывший президент США Барак Обама назвал одним из своих любимых фильмов уходящего года кинокартину "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова, передает РИА Новости.

Экс-президент США написал в Twitter, что, как и другие люди, в 2020-м году он много времени проводил дома. В этой связи Обама привел список полюбившихся ему в этом году фильмов и телесериалов. "Я включил в список визуальное повествование, которое мне понравилось в этом году, независимо от формата", - пояснил Обама.

На первом месте в списке фильмов оказалась кинолента режиссера Джорджа Вольфа "Ма Рейни: мать блюза" (2020), последний фильм с участием Чедвика Боузмана. Второе место в списке заняла картина Кантемира Балагова "Дылда" (2019), третье - "Бакурау" (2019) Жулиано Дорнеля и Клебеар Мендонсы Фильо.

Кроме того, Обаме полюбились такие телесериалы, как "Лучше звоните Солу", "Ход королевы" и "Я могу уничтожить тебя".

,Ранее "Дылда" Балагова вошла в список лучших фильмов 2020 года по версии кинокритика газеты New York Times Манолы Даргис.

"Дылда" - вторая режиссерская работа Балагова. Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые пытаются заново начать мирную жизнь в пост-блокадном Ленинграде, когда вокруг и внутри - руины.

Мировая премьера фильма состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского международного кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды - приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".

Фото: AP Photo / Charles Rex Arbogast / РИА Новости