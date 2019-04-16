"Нуреев" Серебренникова получил "Золотую Маску"

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Балерина Диана Вишнева вручает премии в области балета и современного танца, который в последнее время развивается в России с невероятной силой. Постановка "Нуреев" признана лучшим спектаклем в балете."Мы благодарны театру, в котором возможно сделать такой большой спектакль. Спасибо ему. У нас была потрясающая команда, они все гении. Огромную помощь оказал нам сам Руди. Мне кажется, он доволен тем, что происходило вокруг спектакля. Он любил хайп, любил, чтобы было весело. У нас была максимально веселая жизнь вокруг этого спектакля", - сказал режиссер Кирилл Серебренников со сцены.Мосгорсуд 8 апреля отпустил под подписку о невыезде фигурантов дела "Седьмой студии" Серебренникова, Алексея Малобродского и Софью Апфельбаум. Во вторник Серебренников пришел на 25-ю церемонию вручения премии "Золотая маска" в Большой театр.Премию за лучшую женскую роль в балете и современном танце получила Екатерина Крысанова, исполнившая партию Джульетты в спектакле Большого театра "Ромео и Джульетта". Работа над этим спектаклем также принесла победу дирижеру Павлу Клиничеву.Лучшим спектаклем в современном танце признали постановку "Минус 16" Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.Приз за лучшую мужскую роль получил Вячеслав Лопатин за партию ученика в балете "Нуреев". "Золотую маску" за этот спектакль также получил хореограф Юрий Посохов."Благодарю всех тех, кто в тяжелое время для нашего спектакля поддержал нас, верил в нас, любил нас. Большой вам поклон", - сказал он со сцены.Премьера балета "Нуреев", посвященного уникальному танцовщику Рудольфу Нурееву, состоялась в Большом театре в 2018 году. Над спектаклем работал творческий союз хореографа Юрия Посохова, режиссера и сценографа Кирилла Серебренникова и композитора Ильи Демуцкого.