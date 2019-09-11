Новый театральный сезон Самарского академического театра оперы и балета откроется премьерой оперы С. Прокофьева «Любовь к трем апельсинам»

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Сергей Прокофьев сам написал либретто к «Трем апельсинам», взяв за основу одноименную пьесу Всеволода Мейерхольда, написанную в соавторстве с режиссером Владимиром Соловьёвым и поэтом Константином Вогаком, основанную на пьесе-сказке Карло Гоцци, итальянского драматурга XVIII века. Получилась «Игра престолов», только комического толка: в результате политических интриг сказочный принц становится жертвой заклятия и влюбляется не в кого-нибудь, а в три апельсина. Друг с другом сталкиваются люди, маги, эстетические системы – а принц должен любой ценой найти три заколдованных фрукта.«Любовь к трем апельсинам» – произведение международного значения, и не только потому, что Сергей Прокофьев – композитор с мировым именем. Эта опера была создана в послереволюционные годы, которые Прокофьев провел за рубежом, не имея гражданства новообразованной советской республики. Премьера «Трех апельсинов» состоялась в США, причем либретто было переведено на французский язык. Сегодня права на исполнение этой оперы принадлежат британскому музыкальному издательству Boosey & Hawkes Music Publishers Limited, которое любезно предоставило их Самарскому театру оперы и балета, в котором оперу никогда не ставили. Нынешняя постановка – первая в истории театра.Премьерные спектакли пройдут 13 и 14 сентября, начало в 18:30.Перед спектаклем 14 сентября для зрителей состоится лекция об опере «Любовь к трем апельсинам» от завлита Самарского академического театра оперы и балета Екатерины Бабуриной. Начало в 17:30, вход по билетам на спектакль.Режиссер-постановщик – Наталья Дыченко (Москва), дирижер-постановщик – Евгений Хохлов, художник-постановщик – Елена Соловьева, художник по костюмам – Наталья Земалиндинова (Ростов-на-Дону), художник по свету – Евгений Ганзбург (Санкт-Петербург), передает пресс-служба облправительства.