Новый концертный рояль «Steinway & sons» зазвучит в Самарской филармонии уже в ближайшее время

87

Концертный инструмент приобретен для Самарской филармонии в рамках Национального проекта «Культура».В 2020 году Самарская государственная филармония отметит 80-летие со дня своего образования. Все годы свой работы филармония знакомит слушателей с именами выдающихся пианистов мирового уровня, таких как Денис Мацуев, Александр Гиндин, Даниил Крамер, Николай Луганский, Борис Березовский и др.Рояль как концертный инструмент является наиболее востребованным в деятельности Самарской государственной филармонии, где ежегодно проводится более 100 концертов с его участием. Последний концертный рояль фирмы «Steinway & sons» был получен Самарской филармонией в 2005 году.Компания «Steinway & sons» является синонимом лучших в мире роялей и пианино. Ее инструменты не имеют равных во всем мире. STEINWAY уже полтора века считается эталоном неповторимого звучания и элегантности. Ведущие концертные организации России, самые престижные концертные залы Москвы и Петербурга, при содействии региональных властей приобрели новые концертные рояли «Steinway & sons» – основателя современного производства концертных роялей.За 165-летнюю историю своего существования фирма заслужила репутацию создателя инструментов непревзойденного эталона качества и звука. Его высоко ценит международная элита пианистов. 80 процентов работ в этой компании выполняется вручную. Именно этим объясняется тот факт, почему каждый инструмент является произведением искусства.Новый концертный рояль зазвучит в Самарской филармонии уже в ближайшее время. Впереди концерты выдающихся мастеров фортепианного искусства — Бориса Березовского, Николая Луганского, Даниила Крамера и других звезд мировой сцены.Также в 2019 году в рамках национального проекта «Культура» для Академического симфонического оркестра Самарской государственной филармонии были приобретены музыкальные инструменты — саксофон альт, саксофон тенор, бас-тромбон, гобой, флейта пикколо, ударная установка, тарелки, концертный ксилофон. В ближайшие дни ожидается доставка и других музыкальный инструментов в концертный зал филармонии, передает пресс-служба минкульта СО.Фото из открытых источников