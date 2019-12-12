Новый концертный рояль «Steinway & sons» зазвучит в Самарской филармонии уже в ближайшее время
12 декабря 2019 18:02
87
Концертный инструмент приобретен для Самарской филармонии в рамках Национального проекта «Культура».
В 2020 году Самарская государственная филармония отметит 80-летие со дня своего образования. Все годы свой работы филармония знакомит слушателей с именами выдающихся пианистов мирового уровня, таких как Денис Мацуев, Александр Гиндин, Даниил Крамер, Николай Луганский, Борис Березовский и др.
Рояль как концертный инструмент является наиболее востребованным в деятельности Самарской государственной филармонии, где ежегодно проводится более 100 концертов с его участием. Последний концертный рояль фирмы «Steinway & sons» был получен Самарской филармонией в 2005 году.
Компания «Steinway & sons» является синонимом лучших в мире роялей и пианино. Ее инструменты не имеют равных во всем мире. STEINWAY уже полтора века считается эталоном неповторимого звучания и элегантности. Ведущие концертные организации России, самые престижные концертные залы Москвы и Петербурга, при содействии региональных властей приобрели новые концертные рояли «Steinway & sons» – основателя современного производства концертных роялей.
За 165-летнюю историю своего существования фирма заслужила репутацию создателя инструментов непревзойденного эталона качества и звука. Его высоко ценит международная элита пианистов. 80 процентов работ в этой компании выполняется вручную. Именно этим объясняется тот факт, почему каждый инструмент является произведением искусства.
Новый концертный рояль зазвучит в Самарской филармонии уже в ближайшее время. Впереди концерты выдающихся мастеров фортепианного искусства — Бориса Березовского, Николая Луганского, Даниила Крамера и других звезд мировой сцены.
Также в 2019 году в рамках национального проекта «Культура» для Академического симфонического оркестра Самарской государственной филармонии были приобретены музыкальные инструменты — саксофон альт, саксофон тенор, бас-тромбон, гобой, флейта пикколо, ударная установка, тарелки, концертный ксилофон. В ближайшие дни ожидается доставка и других музыкальный инструментов в концертный зал филармонии, передает пресс-служба минкульта СО.
Фото из открытых источников
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
12 декабря 2019 20:23
К руководителю региона обратился участник Великой Отечественной войны Иван Фирсович Гаранин, который нуждается в улучшении жилищных условий. Социум
15
12 декабря 2019 20:14
Медали, почетные знаки и грамоты получили 48 человек. Социум
44
12 декабря 2019 18:08
Спасение от "супертараканов" - в разнообразии применяемых средств. Социум
103
Здравоохранение
12 декабря 2019 14:38
Проблему решили. Здравоохранение
171
11 декабря 2019 09:59
Но это не мешает им заниматься самолечением. Здравоохранение
196
9 декабря 2019 09:01
Об этом рассказал Роспотребнадзор. Здравоохранение
256
Новости медицины
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
170
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14890
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14766
Туризм
11 декабря 2019 04:33Летние и зимние туры в Тарханы
Представьте, вы сидите на скамейке в живописном парке на берегу чистого пруда, вдыхаете свежий воздух, наполненный ароматами степных просторов. Туризм
32
10 декабря 2019 10:07
Также наш регион вошел в топ-5 в Поволжье. Туризм
214
8 декабря 2019 13:27
Он снова откроется весной. Туризм
460
Образование
12 декабря 2019 16:32
Опорный университет в рамках масштабного проекта «Большая история» принимает участие в международной акции «Тест по истории Отечества». Образование
115
12 декабря 2019 14:12
Возможность прослушать лекцию доктора химических наук, не покидая школьных кабинетов, получили учащиеся 5-ти общеобразовательных учреждений СО. Образование
140
11 декабря 2019 14:57
Инновационный подход основан на современной версии термодинамики третьего поколения. Образование
327
Культура
12 декабря 2019 18:02
13 декабря в Самарскую государственную филармонию прибудет новый концертный рояль высочайшего класса знаменитой компании «Steinway & sons». Культура
86
12 декабря 2019 17:57
Специально на премьеру в Самару прибыли представители Немецкого культурного центра имени Гёте Астрид Веге и Василий Кузнецов. Культура
100
12 декабря 2019 14:32
Зрителей ждет синтез музыки и танца, сочетание музыкального направления «ambient» и импровизации от танцоров. Культура
130
Мир домашних животных
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
151
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15520
Мода
28 ноября 2019 22:12Услуги по индивидуальному пошиву одежды
Сегодня в продаже имеется огромное количество вещей, но даже на фоне этого услуги ателье не утрачивают своей актуальности. Мода
96
22 ноября 2019 19:01Трикотаж – виды и особенности
Трикотаж – это вязанная ткань, которая изготавливается из одного либо нескольких видов нитей. Есть несколько видов трикотажной ткани, они отличаются по... Мода
166
2 ноября 2019 17:55Что выгоднее шить самому или купить в магазине
Мы живем в мире широкого выбора, магазины пестрят новинками каждый месяц, устраивают грандиозные распродажи, но даже в этот момент порой сложно найти вещи,... Мода
299
Видео
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
299
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
651
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
584
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
526
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
859
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
1311
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
237
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
513
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
585
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
811
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2024
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2504
Мероприятия