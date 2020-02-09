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Новости /  Общество /  Культура  

Новости с Фабрики кухни

9 февраля 2020 14:31
107
В данный момент на объекте работает 37 человек в две смены.
Михаил Савченко, который возглавил филиал Третьяковки в Самаре, рассказал в Твиттере:

"Новости с Фабрики кухни. В данный момент на объекте работает 37 человек в две смены, установлены леса по фасаду, внутри здания происходит пескоструйная обработка стен и перекрытий для очистики их от старой штукатурки и последующего усиления."


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Комментарии


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