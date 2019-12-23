Новогодняя премьера «Оловянный солдатик и Прекрасная балерина» в Самарской государственной филармонии
23 декабря 2019 14:41
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Главный режиссер Самарской филармонии, заслуженный артист России Сергей Куранов рассказал о предстоящей премьере:
«Каждый новогодний спектакль в Самарской филармонии, это премьера – новогодний подарок нашим юным зрителям и их родителям. В нашем новом мюзикле будет звучать музыка замечательного петербургского композитора Сергея Баневича, написавшего много детских опер, мюзиклов и балетов. Они с большим успехом идут на театральных площадках Москвы, Санкт Петербурга и других городов России. Как всегда мы создаём для наших зрителей новую эксклюзивную пьесу, которая будет населена персонажами сразу нескольких сказок Андерсена.
В основе сюжета сказка о «Стойком оловянном солдатике», но будут мотивы и других - «Дюймовочка», «Соловей»... У каждого героя - свой образ, своя музыкальная тема. Конечно, поёт главный герой – Солдатик. Есть песенки у живого и механического Соловья. Поют даже Крыса и Свинья-копилка! Игрушечные персонажи сказок собираются вместе и решают «играть в людей». Так начнется наш мюзикл. Что из этого получится в новогоднюю ночь – покажет наша история, Могу лишь обещать, что у неё, конечно, будет счастливый и красивый финал. Игрушечная Балерина и Солдатик останутся целы, невредимы, и их поместят на новогоднюю ёлку. Ведь искусство музыки способно творить чудеса и не только в новогоднюю ночь.
Отличительная особенность наших спектаклей, это живое звучание голосов и музыкальных инструментов. Все артисты филармонии поют «вживую» в сопровождении небольшого оркестра, в состав которого войдут талантливые музыканты из ансамбля «Волга Folk Band», пианисты, исполнители на ударных
инструментах и синтезаторе. Сейчас специально для спектакля готовятся аранжировки. Конечно, в мюзикле будут красивые и забавные танцевальные номера. Мы на протяжении многих лет успешно сотрудничаем с Самарским муниципальным музыкальным театром «Задумка». Кроме этого, приглашаем для новогодних спектаклей юных балерин из центральной хореографической школы. Сейчас для нашего мюзикла проходит кастинг на роль Бумажной Балерины, которая в силу законов балета, выражает свои чувства исключительно в танце.
Конечно, все мы волнуемся. Ведь ещё очень многое предстоит сделать: шьются костюмы, готовится видеоряд, придумываются всевозможные фокусы и чудеса, интер-актив, без которого не обходится сегодня ни один волшебный спектакль.
Мы чтим традиции новогодних представлений, поэтому в празднично украшенном фойе филармонии Снегурочка будет с детьми водить хороводы и звать Дедушку Мороза, и тот, явившись, зажжёт огоньки на новогодней красавице ёлке. Гостей встретят персонажи сказок и настоящий новогодний диксиленд. Песни, игры, танцы, хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой, - всё для того, чтобы дети и взрослые с удовольствием погрузились в атмосферу новогоднего волшебства. Мы создаем нашу сказку так, чтобы ей были «все возрасты покорны». Поэтому ждем в филармонию всех – и маленьких, и взрослых в возрасте от пяти до девяноста пяти!»
В спектакле принимают участие взрослые и дети, куклы и другие игрушки, а также настоящие волшебники – музыканты:
Артисты Самарской филармонии
Муниципального театра «Задумка»
Центральной хореографической школы
Перед началом представления, в фойе детей ждут весёлые игры, новогодний диксиленд и традиционная встреча со Снегурочкой и Дедом Морозом у красавицы ёлки, передает пресс-служба филармонии.
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