Никас Сафронов: «Верить в свою мечту, не бояться проявлять себя творчески, быть обязательным, профессиональным и духовным! И главное – смотреть на мир позитивно!»

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17 сентября позитивным информационным поводом для самых юных, активных и творческих журналистов областного пресс-центра «ЮНКОР» стало посещение выставки заслуженного художника РФ, академика Российской академии художеств, профессора Никаса Сафронова «Ожившие картины», которая проходит в эти дни в самарском музее им. П.В. Алабина.

Молодые акулы пера поддерживают позитивный призыв художника и такую же жизненную позицию транслируют через свои новости для детей и молодежи Самарской губернии. После увлекательной экскурсии каждый из них составит свой отзыв об увиденном. Автор лучшего, самого развернутого отзыва получит приз от профессионального сообщества самарских журналистов.

Основная часть работ Никаса Сафронова находится в музеях разных стран мира и частных собраниях. Среди обладателей полотен художника – Алла Пугачева, Софи Лорен, Ален Делон, Пьер Карден, Дайана Росс, Мадонна, Никита Михалков, Стивен Спилберг, Ричард Гир, Элтон Джон.

На выставке представлено более 50 живописных и графических работ, созданных в период с конца 1990-х годов до 2019 года. Среди пейзажей, натюрмортов и портретов – полотна в уникальном авторском стиле Dream vision, технически опирающиеся на классическую живопись и активно использующие не только воображение и интуицию, но и подсознание, а также неосознанные ощущения.

Напомним, что в сентябре выставку «Ожившие полотна» российского живописца, на которой представлены работы как в классическом исполнении на холстах, так и с использованием современных мультимедийных технологий, также бесплатно посетили медицинские работники Самарской области, оказавшиеся на передовой борьбы с коронавирусом, и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Выставка продолжит свою работу до 31 октября, передает пресс-служба облправительства.