Немецкая скрипка XVIII века появилась в САТОБ благодаря нацпроекту «Культура»

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На этом инструменте играет первая скрипка и концертмейстер оркестра театра Татьяна Казакова - лауреат международных конкурсов, обладательница «Самарской театральной музы».Кроме того, уже прибыли три кларнета, бас-тромбон и ксилофон. В скором времени ожидаются флейта-пикколо, две валторны и остальные инструменты. Всего в этом году театр получит 14 новых инструментов.Как отметил заведующий оркестром САТОБ Тимофей Рользинг, все инструменты высочайшего качества: «Мы благодарны за поддержку и надеемся, что программа по обновлению инструментов в театре будет продолжена», передает пресс-служба САТОБ.Фото: пресс-служба САТОБ