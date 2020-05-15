Наталья Тонковидова назначена заместителем министра культуры Самарской области

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Родилась 13 ноября 1976 года в г.Тольятти.В 1999 году окончила Самарскую государственную экономическую академию, квалификация «экономист».После окончания академии преподавала в профессиональном лицее №58 г.Тольятти и занималась общественной деятельностью в Молодежном парламенте при Тольяттинской городской Думе.С октября 2002 года руководитель комитета по делам молодежи мэрии городского округа Тольятти.В 2003-2004 годах прошла профессиональную переподготовку по программе «Государственное и муниципальное управление» в Поволжской академии государственной службы им. П.А. Столыпина.С апреля 2010 года заместитель руководителя департамента-руководитель управления образования, культуры и искусства департамента культуры мэрии городского округа Тольятти.В 2017 году вошла в список 100 лучших участников базы кадрового потенциала Министерства культуры Российской Федерации.В июне 2017 г. назначена руководителем департамента культуры администрации городского округа Тольятти.В 2017 году прошла обучение по дополнительной профессиональной программе «Управление в сфере культуры» в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».В 2018 году вошла в состав резерва управленческих кадров Самарской области, передает пресс-служба минкульта СО.