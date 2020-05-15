Наталья Тонковидова назначена заместителем министра культуры Самарской области
15 мая 2020 15:16
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Родилась 13 ноября 1976 года в г.Тольятти.
В 1999 году окончила Самарскую государственную экономическую академию, квалификация «экономист».
После окончания академии преподавала в профессиональном лицее №58 г.Тольятти и занималась общественной деятельностью в Молодежном парламенте при Тольяттинской городской Думе.
С октября 2002 года руководитель комитета по делам молодежи мэрии городского округа Тольятти.
В 2003-2004 годах прошла профессиональную переподготовку по программе «Государственное и муниципальное управление» в Поволжской академии государственной службы им. П.А. Столыпина.
С апреля 2010 года заместитель руководителя департамента-руководитель управления образования, культуры и искусства департамента культуры мэрии городского округа Тольятти.
В 2017 году вошла в список 100 лучших участников базы кадрового потенциала Министерства культуры Российской Федерации.
В июне 2017 г. назначена руководителем департамента культуры администрации городского округа Тольятти.
В 2017 году прошла обучение по дополнительной профессиональной программе «Управление в сфере культуры» в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».
В 2018 году вошла в состав резерва управленческих кадров Самарской области, передает пресс-служба минкульта СО.
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