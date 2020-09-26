На сцене САТОБ состоится премьера   гала-спектакля   «не ХОЧУ БЫТЬ БАЛЕРИНОЙ!»

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«Я не хотела танцевать», — трудно поверить, что так говорила самая знаменитая русская балерина Галина Сергеевна Уланова. Её знает весь мир. Но в детстве она танцевать не хотела, даже не мечтала о балете…

7 октября в рамках Фестивального проекта «Волжские сезоны» на сцене Самарского академического театра оперы и балета состоится премьера гала-спектакля «не ХОЧУ БЫТЬ БАЛЕРИНОЙ!». Гала спектакль пройдет в одном отделении без антракта и будет показан дважды. Дневной показ спектакля является благотворительным. Категория 6+.

Перед зрителями развернется история взросления, жизни и творчества Галины Улановой. В спектакле используется оригинальный видеоконтент, основанный на редких архивных записях и фотографиях балерины, а фрагменты классических балетов из репертуара Улановой в исполнении солистов ведущих музыкальных театров России, при участии финалистов Всероссийского конкурса в рамках Национальной Премии детского и юношеского танца «Весна священная», наглядно продемонстрируют, как из тяжелого труда рождается виртуозная легкость, артистизм и красота подлинного искусства, имя которому русский балет.

В концерте примут участие: заслуженный артист России Владимир Шкляров и Мария Ширинкина (Мариинский театр);Ирина Перрени, Иван Зайцев (Михайловский театр); Клим Ефимов и Ксения Жиганшина (Большой театр России); заслуженная артистка России Екатерина Первушина и Егор Мотузов (театр «Кремлевский балет»).

Традиционно, помимо масштабного развлекательного мероприятия, фестивальный проект «Волжские сезоны» включает в себя и образовательный блок. В этом году образовательная программа посвящена современному подходу в дополнительном дошкольном образовании в области хореографии детей от 3 до 6 лет. Круглый стол, презентация авторской методики, а также мастер-классы от ведущих профессионалов запланированы в программе мероприятий фестиваля.

Проект реализуется при поддержке Правительства Самарской области и лично Губернатора Самарской области Д.И. Азарова.

Национальная премия «Весна священная» учреждена Благотворительным фондом содействия развитию хореографического и изобразительного искусства «Илзе Лиепа» с целью популяризации лучших образцов любительского танцевального творчества в стране. Всероссийский конкурс премии направлен на поиск юных дарований и проходит при поддержке Фонда президентских грантов и Министерства культуры Российской Федерации.

Художественный руководитель проекта и автор идеи – народная артистка России Илзе Лиепа.

Автор сценария, режиссер-постановщик спектакля – народный артист России Андрис Лиепа, передает пресс-служба минкульта СО.

Фото — Антон Сенько