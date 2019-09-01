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Новости /  Общество /  Культура  

Наргиз извинилась перед Валерией за слова о "тёлочке в туфлях"

1 сентября 2019 20:45
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Артистка заверила коллегу по цеху в безумно хорошем отношении к ней и назвала высказывание недоразумением.
Певица Наргиз Закирова извинилась перед Валерией и её мужем, продюсером Иосифом Пригожиным, за "бестактную оговорку" во время интервью ютуб-каналу "А поговорить?". Артистка призналась, что ей очень стыдно за свои слова, передает life.ru.

Во время интервью Наргиз заговорила о своём нестандартном внешнем виде, из-за которого на неё можно "навешать любые чудовищные грехи". При этом певица противопоставила себя "мирным" звёздам шоу-бизнеса и заявила, что она не тёлочка в туфлях.

— Прозвучало всё это так, что Валерия — это именно та самая "тёлочка в туфлях"... Интервью было очень эмоциональным, поэтому я очень глупо оговорилась. Я к вам безумно хорошо отношусь, извините, это была просто оговорка, — сказала Наргиз. 


Фото из открытых источников
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Комментарии



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