На сцене САТОБ пройдет отчетный концерт Детской центральной хоровой школы

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Основанная четверть века назад на базе самарского оперного театра школа соединяет в себе качественное музыкальное образование детей по специальности «Хоровое пение» и сценическую подготовку учеников к работе в музыкальных спектаклях. История школы тесно связана с САТОБ и его репертуаром.Помимо репертуарных оперных спектаклей, коллектив школы уделяет большое внимание собственным постановкам, а также участию в различных хоровых фестивалях и конкурсах. Соревнуясь с сильнейшими хорами Самарской области, России и других государств, учащиеся хоровой школы неизменно подтверждают высочайший уровень подготовки и показывают отличные результаты, становясь призерами и лауреатами чемпионатов.В программе концерта — выступления всех учебных коллективов школы: хор первоклассников «Искорки», младший хор «Радость», образцовый художественный коллектив старший хор «Ventus», вокальный ансамбль «Весна».На суд зрителя будет представлена конкурсная программа хора «Ventus», с которой коллектив вскоре выступит на престижных соревнованиях — Всемирных Хоровых Играх в Бельгии (июль 2020). Напомним, что первая зарубежная поездка хора на конкурс мирового уровня состоялась летом 2017 года. Тогда юные хористы вернулись с III Европейских Хоровых Игр в Риге с двумя высокими наградами: золотым дипломом открытого конкурса чемпионата и серебряной медалью Гран-При Наций.2020 год в России объявлен годом Памяти и Славы. В преддверии празднования дня Великой Победы в программу концерта включен фрагмент музыкального спектакля «Дневники детской памяти». Прозвучит попурри на тему военных песен. Показы полной версии спектакля запланированы на май.Особого внимания заслуживает 2 отделение концерта. В исполнении сводного хора школы и хора Самарского академического театра оперы и балета под управлением Максима Пожидаева прозвучит фрагмент легендарной сценической кантаты Карла Орфа «Carmina Burana», премьера которой состоялась 27 февраля 2020 г. на малой сцене САТОБ.Для зрителей вход свободный, передает пресс-служба минкульта СО.