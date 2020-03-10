На сцене САТОБ пройдет отчетный концерт Детской центральной хоровой школы
10 марта 2020 19:08
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Основанная четверть века назад на базе самарского оперного театра школа соединяет в себе качественное музыкальное образование детей по специальности «Хоровое пение» и сценическую подготовку учеников к работе в музыкальных спектаклях. История школы тесно связана с САТОБ и его репертуаром.
Помимо репертуарных оперных спектаклей, коллектив школы уделяет большое внимание собственным постановкам, а также участию в различных хоровых фестивалях и конкурсах. Соревнуясь с сильнейшими хорами Самарской области, России и других государств, учащиеся хоровой школы неизменно подтверждают высочайший уровень подготовки и показывают отличные результаты, становясь призерами и лауреатами чемпионатов.
В программе концерта — выступления всех учебных коллективов школы: хор первоклассников «Искорки», младший хор «Радость», образцовый художественный коллектив старший хор «Ventus», вокальный ансамбль «Весна».
На суд зрителя будет представлена конкурсная программа хора «Ventus», с которой коллектив вскоре выступит на престижных соревнованиях — Всемирных Хоровых Играх в Бельгии (июль 2020). Напомним, что первая зарубежная поездка хора на конкурс мирового уровня состоялась летом 2017 года. Тогда юные хористы вернулись с III Европейских Хоровых Игр в Риге с двумя высокими наградами: золотым дипломом открытого конкурса чемпионата и серебряной медалью Гран-При Наций.
2020 год в России объявлен годом Памяти и Славы. В преддверии празднования дня Великой Победы в программу концерта включен фрагмент музыкального спектакля «Дневники детской памяти». Прозвучит попурри на тему военных песен. Показы полной версии спектакля запланированы на май.
Особого внимания заслуживает 2 отделение концерта. В исполнении сводного хора школы и хора Самарского академического театра оперы и балета под управлением Максима Пожидаева прозвучит фрагмент легендарной сценической кантаты Карла Орфа «Carmina Burana», премьера которой состоялась 27 февраля 2020 г. на малой сцене САТОБ.
Для зрителей вход свободный, передает пресс-служба минкульта СО.
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