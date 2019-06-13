На самарской набережной пройдут танцевальные и музыкальные программы в рамках проекта «Культурное сердце России»

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Ведущие танцевальные школы Самары проведут мастер-классы для всех желающих по латинским танцам и хип-хопу, а молодые музыканты представят программы в разных жанрах.Программы проекта «Культурное сердце России» дают возможность проявить свой талант и показать свое искусство всем активным творческим людям. Предложения по участию в программах проекта можно направлять на адрес электронной почты gorkultura@samadm.ru , а также по телефонам 340-20-22, 340-20-23.Общественный проект «Культурное сердце России» реализуется по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Этот проект дает шанс жителям региона принять самое активное участие в формировании и проведении культурной программы своих муниципалитетов на лето 2019 года, передает пресс-служба горадминистрации.