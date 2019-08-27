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Новости /  Общество /  Культура  

На площади Куйбышева прошел концерт под открытым небом Open Опера

27 августа 2019 19:53
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89-й сезон в САТОБ будет открыт 13 сентября премьерой оперы Сергея Прокофьева «Любовь к трем апельсинам», которая станет первой постановкой этого произведения в Самаре.
24 августа на площади Куйбышева прошел концерт под открытым небом Open Опера. Программу вечера, состоявшегося в преддверии 89-го театрального сезона в Самарском академическом театре оперы и балета, открыла жизнеутверждающая увертюра к опере «Кармен». Затем прозвучали известные фрагменты из знаменитых мировых опер и оперетт. Выступление солистов сопровождал симфонический оркестр театра, которым дирижировал заслуженный артист России Борис Бенкогенов. Начало программы, посвященное оперной музыке, сменили лирические романсы, а в торжественном финале под штраусовский «Марш Радецкого» на поклоны вышли все исполнители вечера.

Ведущей вечера стала заслуженная артистка Самарской области и куратор молодежной оперной программы театра Ирина Янцева. Джильдой из «Риголетто» в этот вечер была солистка молодежной оперной программы София Ерзнкян, Робертом из «Иоланты» – Владимир Боровиков, Варяжским гостем из «Садко» – Георгий Шагалов. Анна Костенко исполнила хабанеру Кармен, Анастасия Вечёркина – арию Ольги из «Евгения Онегина», Александр Урманов – тост князя Орловского из «Летучей мыши» и дуэт Эдвина и Сильвы «Помнишь ли ты?» с Татьяной Гайворонской. Сольно Татьяна Гайворонская исполнила арию Джудитты из одноимённой оперетты.

Ближе к финалу несколькими песнями и фрагментами оперетт зрителей порадовали Андрей Антонов и хорошо знакомый самарским театралам солист Кёльнской оперы Антон Кузенок.

89-й сезон в САТОБ будет открыт 13 сентября премьерой оперы Сергея Прокофьева «Любовь к трем апельсинам», которая станет первой постановкой этого произведения в Самаре.

Андрей Антонов, заслуженный артист России, солист оперной труппы САТОБ: «Это мероприятие проводится уже во второй раз. Первый раз был в прошлом году, примерно в это же время. Это концертная версия, и [зрителям] будет интересно потом пойти в театр и посмотреть то же самое уже с костюмами, на сцене», передает пресс-служба облправительства. 
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