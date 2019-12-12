На Новой сцене театра «СамАрт» стартовали премьерные проказы спектакля по пьесе Бертольта Брехта «Трёхгрошовая опера»

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Мощный свет, видеопроекция, поворотный круг, игровые галереи – немецкий режиссер Доминик Бюттнер пробует в премьерном спектакле возможности Новой сцены театра «СамАрт». Жанр премьеры – «музыкальная пьеса»: на каждом актёре – микрофон с гарнитурой, в зрительной зале работают саунд-дизайнеры из Москвы, потому что новую театральную площадку необходимо «подзвучить». На авансцене в «Трёхгрошовой опере» — оркестр из 12 музыкантов под руководством Василия Тонковидова.Специально на премьеру в Самару прибыли представители Немецкого культурного центра имени Гёте Астрид Веге и Василий Кузнецов: во многом благодаря Гёте-институту у «СамАрта» появилась возможность поработать с режиссером из Германии Домиником Бюттнером. Актёры и зрители «СамАрта» знакомы с Бюттнером с 2017 года, когда тот принял участие в режиссёрской лаборатории фестиваля «Золотая репка».Доминик Бюттнер, режиссёр спектакля: «Русские актёры много рассказывали мне о жизни в России, шесть недель мы плотно работали, много разговаривали, дискутировали. Я пытался сделать постановку, которая была бы интересна зрителю Самары. Для меня смыслом произведения Брехта является фраза: «Сначала хлеб, а нравственность потом».Павел Маркелов, актёр, исполнитель роли Мэкки-Ножа: «Кажется, всё сложилось. Сейчас любая наша премьера представляет для нас, с одной стороны, сложность, с другой стороны, очень интересную задачу. Мы работаем с разными звуковыми схемами, пытаемся достичь равномерного звучания в новом зале».Мария Феофанова, актриса, исполнительница роли Полли Пичем: «В процессе работы над этим спектаклем в большинстве случаев режиссёр говорил мне: «Маша, ты слишком хорошо поёшь. Ты не должна так петь! Ты не роза, ты та роза, которую затоптали» Я старалась уходить от привычного мне вокала, это было сложно. А что касается темы спектакля – каждый найдет здесь ответы на свои вопросы. Пьеса задает вопросы, а зрителям — отвечать», передает пре--служба минкульта СО.Расписание премьерных показов:12, 15, 16 декабря – начало в 18.0014 декабря – начало в 15.00