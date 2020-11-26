На Новой сцене театра «СамАрт» продолжатся премьерные показы спектакля «Женитьба Бальзаминова»

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2 декабря 2020 г. на Новой сцене театра «СамАрт» (ул. Льва Толстого, 109, вход с ул. Бр. Коростелевых) продолжатся премьерные показы спектакля «Женитьба Бальзаминова» (16+).

Премьеру спектакля по пьесе Александра Островского «Женитьба Бальзаминова» театр намечал на октябрь 2020 года. Но пандемия нарушила планы СамАрта: сразу у нескольких актеров тест на Covid-19 оказался положительным. Театр сыграл несколько спектаклей, остальные — перенес на декабрь. Премьерные показы на Новой сцене пройдут со 2 по 6 декабря.

Постановочная группа из Москвы – режиссер Нина Чусова, художник Владимир Мартиросов, художник по костюмам Анастасия Глебова – хорошо знакома самарским театралам. В 2012 году они выпустили в СамАрте масштабную постановку – музыкальный спектакль по оперетте Исаака Дунаевского «Опять цветет акация…». Нина Чусова известна тем, что хрестоматийные произведения у нее звучат очень современно. Она ставила спектакли в «Сатириконе», РАМТе, Театре им. А. С. Пушкина, МХТ им. А. П. Чехова и многих других театральных площадках. В трилогии Островского, состоящей из пьес «Праздничный сон — до обеда» (1857 г.), «Свои собаки грызутся, чужая не приставай» (1861 г.), «За чем пойдешь, то и найдешь» («Женитьба Бальзаминова») (1861 г.), режиссера интересует герой, которому не дает покоя вопрос: почему бедный должен быть бедным, а богатый – богатым. Вслед за драматургом Нина Чусова беззлобно высмеивает столь современных персонажей.

Композитор Василий Тонковидов сочинил разножанровую партитуру, которую на Новой сцене СамАрта исполняет оркестр из 7 музыкантов. У каждого героя в спектакле – свой музыкальный стиль.

Мишеньку Бальзаминова в самартовской постановке играют заслуженный артист Самарской области Павел Маркелов и молодой актер Алексей Фирсов. Роль Купчихи Белотеловой исполняют актриса СамАрта Екатерина Образцова и приглашенная из Самарского театра драмы им. М. Горького Влада Филиппова, передает пресс-служба минкульта СО.

Расписание премьерных показов:

2, 3, 4 декабря – начало в 18.00

5, 6 декабря – начало в 17.00