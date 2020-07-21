На 35-м году жизни умер актер Театра имени Пушкина Андрей Сиротин

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"Андрей Сиротин долго болел. Сегодня он скончался", - сказала представитель театра.Сиротин родился в 1986 году. Окончил Российский институт театрального искусства - ГИТИС (мастерская О. Л. Кудряшова). В Театре имени Пушкина исполнял роль Принца Калафа в постановке Константина Богомолова 2010 года "Принцесса и идиот". Также снимался в кино, сыграл в проектах "Достоевский", "Шериф", "Дирижер" и "Перекрестки судьбы".Фото: kino-teatr.ru