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Новости /  Общество /  Культура  

Мужской хор «Оптина Пустынь» выступит в Самарской филармонии

31 января 2020 17:47
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У слушателей будет возможность познакомиться с лучшими произведениями из репертуара одного из самых известных хоровых богослужебных коллективов.
В воскресенье, 2 февраля 2020 года, в 19.00 в концертном зале Самарской государственной филармонии (ул. Фрунзе, 141) выступит мужской хор «Оптина Пустынь». У слушателей будет возможность познакомиться с лучшими произведениями из репертуара одного из самых известных хоровых
богослужебных коллективов.

Мужской хор «Оптина Пустынь» состоит из профессиональных солистов - выпускников Санкт-Петербургской Консерватории. В его составе: заслуженный
артист России, солист Государственной певческой Капеллы и Мариинского театра Владимир Миллер (бас-профундо), лауреаты международных конкурсов
Александр Горбатенко (контр-тенор), Дмитрий Шишкин (бас), Дмитрий Писарев (баритон), Борис Петров (баритон), Андрей Иванушкин (тенор), Виктор Хапров (бас), Сергей Григорьев (регент и бас).

Хор «Оптина Пустынь» был основан Александром Семеновым по благословению настоятеля Санкт-Петербургского подворья монастыря Оптина Пустынь игумена Ростислава (Якубовского) в 1996 году. Этот коллектив был призван возрождать традиции древнего монастырского пения. Благодаря хору «Оптина Пустынь» многие древние певческие рукописи обрели второе рождение. 

Художественный руководитель и регент хора - Александр Семенов - учился на дирижерско-хоровом факультете С.-Петербургской консерватории. Александр
Семенов заново открывает забытые шедевры певческой культуры, в то же время являясь автором большого числа аранжировок церковных и светских сочинений. Концерты хора «Оптина Пустынь» проходили в 30 городах России и 20 странах мира. Коллектив выступал в Успенском соборе Московского Кремля, Софийских соборах Киева и Новгорода, в многочисленных соборах Западной Европы, в Петербургской Филармонии, Академической Капелле, Концертном зале им. П.И.Чайковского (Москва), Laeiszhalle (Гамбург), Temppeliaukio (Хельсинки), Rikskonserter (Стокгольм).

В 2008 году в Историческом музее Регенсбурга хор представил программу «Пение древней Церкви», в которой распевы V-XVI столетий исполнялись на
языках оригиналов. В 2013 году в Малом зале Филармонии хор исполнил программу «Распевы Государевых певчих дьяков». За годы своего существования хор записал 15 CD и SACD альбомов.

Любовью слушателей пользуются большие концертные программы, связанные с днями Великого Поста, праздниками Пасхи и Рождества, а также программы, посвящённые древнерусским певческим стилям и сочинениям русских композиторов.

В программе вечера «От Рождества к Великому посту» в Самарской филармонии прозвучат духовные песнопения, сочинения Д.Бортнянского, П.Чеснокова, С.Рахманинова, Г.Свиридова, Н.Римского-Корсакова, романсы и русские народные песни.

Концерт ведёт Ирина Цыганова, передает пресс-служба облправительства.

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