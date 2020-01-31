Мужской хор «Оптина Пустынь» выступит в Самарской филармонии

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Мужской хор «Оптина Пустынь» состоит из профессиональных солистов - выпускников Санкт-Петербургской Консерватории. В его составе: заслуженныйартист России, солист Государственной певческой Капеллы и Мариинского театра Владимир Миллер (бас-профундо), лауреаты международных конкурсовАлександр Горбатенко (контр-тенор), Дмитрий Шишкин (бас), Дмитрий Писарев (баритон), Борис Петров (баритон), Андрей Иванушкин (тенор), Виктор Хапров (бас), Сергей Григорьев (регент и бас).Хор «Оптина Пустынь» был основан Александром Семеновым по благословению настоятеля Санкт-Петербургского подворья монастыря Оптина Пустынь игумена Ростислава (Якубовского) в 1996 году. Этот коллектив был призван возрождать традиции древнего монастырского пения. Благодаря хору «Оптина Пустынь» многие древние певческие рукописи обрели второе рождение.Художественный руководитель и регент хора - Александр Семенов - учился на дирижерско-хоровом факультете С.-Петербургской консерватории. АлександрСеменов заново открывает забытые шедевры певческой культуры, в то же время являясь автором большого числа аранжировок церковных и светских сочинений. Концерты хора «Оптина Пустынь» проходили в 30 городах России и 20 странах мира. Коллектив выступал в Успенском соборе Московского Кремля, Софийских соборах Киева и Новгорода, в многочисленных соборах Западной Европы, в Петербургской Филармонии, Академической Капелле, Концертном зале им. П.И.Чайковского (Москва), Laeiszhalle (Гамбург), Temppeliaukio (Хельсинки), Rikskonserter (Стокгольм).В 2008 году в Историческом музее Регенсбурга хор представил программу «Пение древней Церкви», в которой распевы V-XVI столетий исполнялись наязыках оригиналов. В 2013 году в Малом зале Филармонии хор исполнил программу «Распевы Государевых певчих дьяков». За годы своего существования хор записал 15 CD и SACD альбомов.Любовью слушателей пользуются большие концертные программы, связанные с днями Великого Поста, праздниками Пасхи и Рождества, а также программы, посвящённые древнерусским певческим стилям и сочинениям русских композиторов.В программе вечера «От Рождества к Великому посту» в Самарской филармонии прозвучат духовные песнопения, сочинения Д.Бортнянского, П.Чеснокова, С.Рахманинова, Г.Свиридова, Н.Римского-Корсакова, романсы и русские народные песни.Концерт ведёт Ирина Цыганова, передает пресс-служба облправительства.Категория 12+