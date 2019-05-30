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Музей Эльдара Рязанова представляет Самарскую область на международном фестивале «Интермузей 2019» в Москве

30 мая 2019 17:31
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Международный фестиваль «Интермузей 2019» - это главное музейное событие года, не имеющее аналогов в мире.
30 мая 2019 года в центральном выставочном зале «Манеж» в Москве открылся XXI Международный фестиваль музеев «Интермузей 2019». Самарскую область и Самару на этом престижном фестивале представляет самый «молодой» и уникальный музей города – музей Эльдара Рязанова. Для первых посетителей музея народного артиста СССР, Почетного гражданина Самары Эльдара Александровича Рязанова открыл свои двери 19 мая 2018 года. Это единственный в России музей, посвящённый творчеству и жизненному пути выдающегося российского кинорежиссёра.

Первыми посетителями стенда музея Эльдара Рязанова на выставке «Интермузей 2019» стали заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова, советник Президента России Владимир Толстой, депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн. Гости высказали самые позитивные отзывы. В составе самарской делегации на международном музейном форуме в Москве присутствуют врио Министра культуры Самарской области Сергей Филиппов и руководитель Департамента культуры и молодежной политики Администрации Самары Татьяна Шестопалова.

На экспозиции самарского музея Эльдара Рязанова на фестивале «Интермузей 2019» посетители смогли совершить виртуальную экскурсию, ближе познакомиться с самарскими страницами жизненного пути режиссера и его творчеством.

Постоянная экспозиция музея Рязанова в Самаре на улице Фрунзе, 120 удачно совмещает современные интерактивные технологии с классической музейной экспозицией. Музей знакомит посетителей с особенностями пребывания семьи Рязановых в годы Великой Отечественной Войны в эвакуации в Куйбышеве – запасной столице СССР. Музей Эльдара Рязанова в Самаре уже стал поистине народным, ведь многие экспонаты принесли в дар сами жители города. Он стал уникальной площадкой для проведения культурных мероприятий, встреч, направленных на повышение интереса к отечественному кино и самарской истории. По решению экспертов интерьер музея Эльдара Рязанова вошёл в ТОП-30 лучших общественных интерьеров России.

Международный фестиваль «Интермузей 2019» - это главное музейное событие года, не имеющее аналогов в мире. Более 400 музеев России, стран ближнего и дальнего зарубежья, 3000 музейных специалистов участвуют в мероприятиях фестиваля. Фестиваль традиционно включает экспозиционную часть, деловую и культурную программы, а также конкурс для музеев-участников. В 2019 году впервые посетителям будут представлены 50 новых музеев из 22 регионов Российской Федерации.

В этом году центральной темой фестиваля станет «Диалог профессионалов», в контексте которого представители музейного сообщества обсудят передовые музейные практики и вопросы создания новых музеев. Впервые за долгую историю существования фестиваля будет организована онлайн-трансляция всех мероприятий «Интермузея 2019». В период проведения фестиваля «Интермузей 2019» с 30 мая по 2 июня 2019 года для участников и гостей мероприятия открыты выставки, лектории, дискуссионные площадки ежедневно с 10.00 до 20.00.

Подробная деловая программа фестиваля размещена в сети Интернет http://imuseum.ru/sections/, передает пресс-служба горадминистрации. 
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