"Мстители" все-таки стали самым кассовым фильмом в мире
22 июля 2019 23:27
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О победе "Финала" еще до официального учета данных сообщил глава Marvel Studios Кевин Файги на фестивале Comic Con в минувшие выходные, пишет Deadline. По данным сайта Box Office Mojo, постоянно отслеживающего кассовые сборы от кинопроката, "Мстители" собрали по всему миру 2,79 миллиарда долларов. "Аватар" отстает ненамного с суммой 2 789 700 000 долларов.
"Конечно, даже спустя десятилетие влияние "Аватара" Джеймса Кэмерона остается таким же сильным, как и прежде, и поразительные достижения обоих этих фильмов - очередное доказательство того, что кино способно вдохновлять и объединять людей", - отметил в своем поздравлении сопредседатель и главный креативный директор Walt Disney Studios Алан Хорн (Marvel является дочерней компанией Disney). Он отметил, что зрители с нетерпением ждут новой встречи с вселенными Marvel и Пандоры.
Режиссер Джеймс Кэмерон поздравил "Мстителей" картинкой с изображением Железного человека в окружении светящихся семян священного дерева из "Аватара" и приветствием на вымышленном языке На'ви: "Я вижу тебя, Marvel".
Британская Daily Express отмечает, что и финал "Мстителей", и "Аватар" добились кассовых успехов не в последнюю очередь за счет перевыпусков. Marvel в конце июня повторно показывала в кинотеатрах финальную часть своей франшизы про команду супергероев, добавив в нее удаленную сцену про Халка (которой фанаты остались недовольны), посвящение "отцу" многих персонажей Marvel Стэну Ли, умершему в прошлом году, и традиционный фрагмент после титров.
"Аватар" возвращался на большие экраны в расширенной версии спустя год после официального релиза, а 3D-версия "Титаника" того же Кэмерона заработала дополнительно 2 млрд долларов через 14 лет после выхода оригинальной версии. Кэмерон еще имеет все шансы отыграться: в концу 2021 года ожидается премьера первого из четырех продолжений "Аватара", которые будут выходить последовательно каждые два года.
Фото: соцсети
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