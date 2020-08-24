Министр культуры СО Борис Илларионов посетил Сызранский район

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Первым учреждением, которое посетил министр культуры, стала Детская школа искусств п. Варламово. В ДШИ сегодня работают 12 преподавателей, на четырех отделениях обучаются 127 детей, реализуются общеразвивающие и предпрофильные программы обучения. Соотношение программ обучения особенно важно, как подчеркнул глава областного минукульта, так как влияет на возможность учреждения участвовать в различных проектах. Так, в рамках НП «Культура» планируется до 2024 года оснастить ДШИ п. Варламово новыми музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Благодаря этому в школе расширится перечень реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, улучшится качество учебного процесса и увеличится число учащихся.Нацпроект «Культура» в Сызранском районе реализуется второй год. В конце 2019 года муниципалитет получил передвижной многофункциональный культурный центр – автоклуб. Он полностью укомплектован звуковым, световым, прочим техническим оборудованием, а также автономным источником электроэнергии. Автоклуб может работать на любой, доступной для проезда, территории — в парках, местах отдыха, на открытых летних и зимних площадках. И теперь даже в самых отдаленных селах и поселках района, где нет стационарных учреждений культуры, есть возможность проводить народные праздники, фестивали, концерты творческих коллективов и другие мероприятия. Естественно, только после отмены ограничений на проведение культурно-массовых мероприятий, действующих на территории области для противодействия распространению коронавирусной инфекции.Наиболее масштабный объект в поселке Варламово, ход работ на котором проинспектировал Борис Илларионов, межпоселенческий культурно-досуговый центр. Капитальный ремонт МКДЦ стартовал в этом году в рамках национального проекта «Культура». Здание МКДЦ 1964 года постройки не ремонтировалось несколько десятков лет. Все это время оно активно эксплуатировалось и, конечно, износилось и обветшало.Благодаря национальному проекту межпоселенческий культурно-досуговый центр полностью обновится и снаружи, и внутри, станет многофункциональным центром, сможет предоставлять жителям сельских поселений качественные услуги, удовлетворять культурные потребности различных возрастных и социальных групп населения.В результате капремонта зрительный зал МКДЦ станет универсальным с возможностью трансформироваться в три зоны: театрально-концертный зал, конференц-зал, мягкий кинозал. Бывший танцевальный зал и фойе также преобразуются в новые зоны: студию раннего эстетического развития детей, физкультурно-оздоровительную зону, детскую игровую комнату, зону для мастер-классов и выставочную.Глава района Виктория Кузнецова рассказала, что работы на объекте идут полным ходом: строители уже выполнили цокольные работы, заменили окна, внутренние коммуникации, отремонтировали кровлю и фасад. В настоящее время завершаются электромонтажные работы и внутренняя отделка помещений. На 15 августа на 100% выполнены работы по второму этажу здания. На первом этаже ведутся внутренние работы. Завершить ремонт МКДЦ подрядчик должен к 15 октября. Торжественное открытие запланировано на 21 ноября 2020 года.Руководитель управления культуры и молодежной политики Екатерина Петрова познакомила министра культуры с концепцией зонирования, отделкой и цветовыми решениями внутренних помещений центра, рассказала, какое новое оборудование будет установлено в МКДЦ.Борис Илларионов обратился к подрядчику и отметил, что выполнять такой проект – большая ответственность. Поэтому все нужно сделать не только в намеченные сроки, но и качественно, красиво и для людей.Выйдя из здания, министр культуры вместе с главой района поздравил молодоженов, которые фотографировались на площади перед культурным центром на фоне арт-объекта «Яблочное дерево». От имени губернатора Самарской области Борис Илларионов вручил подарок молодой паре, пожелал счастливой семейной жизни и пополнения рода.В этот же день рабочая группа во главе с министром культуры побывала в селе Заборовка, где обсудила туристическую привлекательность Сызранского района. В селе Смолькино Бориса Илларионова познакомили с уникальными красотами местной природы и старинными обычаями.Подводя итоги своей рабочей поездки в Сызранский район, Борис Илларионов отметил: «Сызранский район очень гостеприимный, здесь очень красивые места. С точки зрения культурной инфраструктуры ключевой объект — культурно-досуговый центр, ход его капитального ремонта сегодня мы увидели. Очень порадовала концепция нового зонирования помещений в культурном центре. Сегодня люди ждут нового формата, новых технологий культурной работы. Концепция пространства разработана с фантазией, с современным подходом. И когда все будет воплощено, учреждение станет примером для других.Ход работ показывает, что все идет по плану. Качество и своевременное выполнение работ держим на контроле, потому что учреждение обновляется в рамках региональной составляющей национального проекта. В этом году основной упор в регионе сделан именно на ремонты домов культуры. Всего по области 12 объектов, на следующий год тоже более 10 намечено капитально отремонтировать, реконструировать и даже строительство двух ДК запланировано. И по количеству объектов, и по уровню финансирования мы вдвое превышаем средний показатель по стране», передает пресс-служба минкульта СО.Фото: пресс-служба минкульта СО