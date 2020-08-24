Я нашел ошибку
Главные новости:
Даже пандемия коронавируса не помешала ему в очередной раз проверить свои знания.
На Урале 73-летний пенсионер сдал ЕГЭ в пятый раз
Ее доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.
В Татарстане женщину укусил скорпион, оказавшийся в купленном винограде
Сообщается о четырёх очагах возгорания в регионе.
Масштабный пожар охватил заповедник под Анапой. МЧС привлекает вертолёты. Видео
Он побывал в трех поселениях Сызранского района – поселке Варламово, селах Заборовка и Смолькино (с.п. Старая Рачейка).
Министр культуры СО Борис Илларионов посетил Сызранский район
Команды (мужская и женская) из Самары на третьем месте.
В Самаре завершилось первенство России по баскетболу среди ветеранов
Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание. В первую очередь участники рассмотрели оперативную обстановку на территории области.
Виктор Кудряшов: Если намечается отставание, нужно усиливать контроль
Основное количество пожаров за выходные зафиксировано на территории области, 8 пожаров противопожарные подразделения ликвидировали в Самаре.
За прошедшие выходные в Самарской области произошло 67 пожаров
В числе погибших двое детей. Двухлетняя девочка наступила на край приоткрытой крышки канализационного люка и упала.
После гибели пяти человек в сливной яме под Воронежем возбудили дело
Самара  +16 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.42
0.32
EUR 87.9
0.17
Об агентстве О редакции Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
Фестиваль «NAUKA 0+» проводит в Самаре неделю экологии
В Приволжском федеральном округе стартовал Молодёжный Форум «iВолга»
Возле "Космопорта" в Самаре выступят Горозия, Карандаш, Мезенцев и Big Russian Boss
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Министр культуры СО Борис Илларионов посетил Сызранский район

24 августа 2020 21:15
160
Он побывал в трех поселениях Сызранского района – поселке Варламово, селах Заборовка и Смолькино (с.п. Старая Рачейка).
22 августа, в праздничный для всей России день, Сызранский район посетил министр культуры Самарской области Борис Илларионов. Он побывал в трех поселениях Сызранского района – поселке Варламово, селах Заборовка и Смолькино (с.п. Старая Рачейка). Сопровождали его и знакомили с объектами, вошедшими в нацпроект «Культура», глава муниципального района Сызранский Виктория Кузнецова и руководитель МКУ «Управление культуры и молодежной политики муниципального района Сызранский» Екатерина Петрова.

Первым учреждением, которое посетил министр культуры, стала Детская школа искусств п. Варламово. В ДШИ сегодня работают 12 преподавателей, на четырех отделениях обучаются 127 детей, реализуются общеразвивающие и предпрофильные программы обучения. Соотношение программ обучения особенно важно, как подчеркнул глава областного минукульта, так как влияет на возможность учреждения участвовать в различных проектах. Так, в рамках НП «Культура» планируется до 2024 года оснастить ДШИ п. Варламово новыми музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Благодаря этому в школе расширится перечень реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, улучшится качество учебного процесса и увеличится число учащихся.

Нацпроект «Культура» в Сызранском районе реализуется второй год. В конце 2019 года муниципалитет получил передвижной многофункциональный культурный центр – автоклуб. Он полностью укомплектован звуковым, световым, прочим техническим оборудованием, а также автономным источником электроэнергии. Автоклуб может работать на любой, доступной для проезда, территории — в парках, местах отдыха, на открытых летних и зимних площадках. И теперь даже в самых отдаленных селах и поселках района, где нет стационарных учреждений культуры, есть возможность проводить народные праздники, фестивали, концерты творческих коллективов и другие мероприятия. Естественно, только после отмены ограничений на проведение культурно-массовых мероприятий, действующих на территории области для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Наиболее масштабный объект в поселке Варламово, ход работ на котором проинспектировал Борис Илларионов, межпоселенческий культурно-досуговый центр. Капитальный ремонт МКДЦ стартовал в этом году в рамках национального проекта «Культура». Здание МКДЦ 1964 года постройки не ремонтировалось несколько десятков лет. Все это время оно активно эксплуатировалось и, конечно, износилось и обветшало.

Благодаря национальному проекту межпоселенческий культурно-досуговый центр полностью обновится и снаружи, и внутри, станет многофункциональным центром, сможет предоставлять жителям сельских поселений качественные услуги, удовлетворять культурные потребности различных возрастных и социальных групп населения.

В результате капремонта зрительный зал МКДЦ станет универсальным с возможностью трансформироваться в три зоны: театрально-концертный зал, конференц-зал, мягкий кинозал. Бывший танцевальный зал и фойе также преобразуются в новые зоны: студию раннего эстетического развития детей, физкультурно-оздоровительную зону, детскую игровую комнату, зону для мастер-классов и выставочную.

Глава района Виктория Кузнецова рассказала, что работы на объекте идут полным ходом: строители уже выполнили цокольные работы, заменили окна, внутренние коммуникации, отремонтировали кровлю и фасад. В настоящее время завершаются электромонтажные работы и внутренняя отделка помещений. На 15 августа на 100% выполнены работы по второму этажу здания. На первом этаже ведутся внутренние работы. Завершить ремонт МКДЦ подрядчик должен к 15 октября. Торжественное открытие запланировано на 21 ноября 2020 года.

Руководитель управления культуры и молодежной политики Екатерина Петрова познакомила министра культуры с концепцией зонирования, отделкой и цветовыми решениями внутренних помещений центра, рассказала, какое новое оборудование будет установлено в МКДЦ.

Борис Илларионов обратился к подрядчику и отметил, что выполнять такой проект – большая ответственность. Поэтому все нужно сделать не только в намеченные сроки, но и качественно, красиво и для людей.

Выйдя из здания, министр культуры вместе с главой района поздравил молодоженов, которые фотографировались на площади перед культурным центром на фоне арт-объекта «Яблочное дерево». От имени губернатора Самарской области Борис Илларионов вручил подарок молодой паре, пожелал счастливой семейной жизни и пополнения рода.

В этот же день рабочая группа во главе с министром культуры побывала в селе Заборовка, где обсудила туристическую привлекательность Сызранского района. В селе Смолькино Бориса Илларионова познакомили с уникальными красотами местной природы и старинными обычаями.

Подводя итоги своей рабочей поездки в Сызранский район, Борис Илларионов отметил: «Сызранский район очень гостеприимный, здесь очень красивые места. С точки зрения культурной инфраструктуры ключевой объект — культурно-досуговый центр, ход его капитального ремонта сегодня мы увидели. Очень порадовала концепция нового зонирования помещений в культурном центре. Сегодня люди ждут нового формата, новых технологий культурной работы. Концепция пространства разработана с фантазией, с современным подходом. И когда все будет воплощено, учреждение станет примером для других.

Ход работ показывает, что все идет по плану. Качество и своевременное выполнение работ держим на контроле, потому что учреждение обновляется в рамках региональной составляющей национального проекта. В этом году основной упор в регионе сделан именно на ремонты домов культуры. Всего по области 12 объектов, на следующий год тоже более 10 намечено капитально отремонтировать, реконструировать и даже строительство двух ДК запланировано. И по количеству объектов, и по уровню финансирования мы вдвое превышаем средний показатель по стране», передает пресс-служба минкульта СО. 



Фото:    пресс-служба минкульта СО
версия для печати

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Социум
24 августа 2020  21:43
Даже пандемия коронавируса не помешала ему в очередной раз проверить свои знания.
На Урале 73-летний пенсионер сдал ЕГЭ в пятый раз
Даже пандемия коронавируса не помешала ему в очередной раз проверить свои знания  Социум
75
24 августа 2020  19:44
Эксперты выяснили, что при подключении функции переводов по СБП в мобильном банке одной из кредитных организаций была оставлена уязвимость.
ЦБ обнаружил способ хищения денег через Систему быстрых платежей
Эксперты выяснили, что при подключении функции переводов по СБП в мобильном банке одной из кредитных организаций была оставлена уязвимость.  Социум
196
24 августа 2020  17:48
Особенно остро проблема стоит в выходные дни, когда большинство жителей, оставляет машины во дворах. Пожарным машинам приходится двигаться медленно, балансируя между припаркованной техникой.
МЧС СО обращается к автолюбителям: Оставляйте место во дворах для прoезда пожарной техники
Особенно остро проблема стоит в выходные дни, когда большинство жителей, оставляет машины во дворах. Пожарным машинам приходится двигаться медленно, балансируя... Социум
222
Весь список

Здравоохранение
24 августа 2020  19:07
Заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко отметил, что угрозы также касались его семьи.
Спасавший впавшего в кому Навального омский медик заявил об угрозах в свой адрес
Заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко отметил, что угрозы также касались его семьи.  Здравоохранение
211
24 августа 2020  18:53
Он продолжает оставаться в искусственной коме, острой угрозы жизни нет
Врачи немецкой клиники подтвердили отравление Навального
  Здравоохранение
202
24 августа 2020  18:46
Всего в регионе зафиксировано 7981 случай коронавируса. Выздоровели больше 70% пациентов - 6216 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Всего в регионе зафиксировано 7981 случай коронавируса. Выздоровели больше 70% пациентов - 6216 человек. Здравоохранение
235
Весь список
Новости медицины
15 марта 2020  16:54
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
 Ухаживают за тяжелобольными пациентами 30 сестер милосердия.  Новости медицины
4704
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
5470
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
3987
Весь список
Туризм
24 августа 2020  09:49
СМИ назвали страны, с которыми Россия может возобновить авиасообщение в ближайшие дни
СМИ назвали страны, с которыми Россия может возобновить авиасообщение в ближайшие дни
 Так, прорабатывается возможность возобновления сообщения с Францией, Венгрией, Кипром, Мальтой, Иорданией, Египтом (только Каир) и Китаем (только Шанхай). Туризм
326
13 августа 2020  10:58
Российские туристы во время пребывания в Турции должны носить медицинские маски
Российские туристы во время пребывания в Турции должны носить медицинские маски
 В случае заражения коронавирусной инфекцией их по оплаченному турпакету поместят в гостиничные обсерваторы.  Туризм
792
12 августа 2020  12:20
Самарская область – территория гостеприимства
Самарская область – территория гостеприимства
 Для привлечения туристов в регион был разработан ряд специальных предложений, которые уже пользуются популярностью у жителей и гостей области.  Туризм
881
Весь список
Образование
24 августа 2020  19:20
На фестивале науки стартовала новая тематическая неделя, в ходе которой горожане узнают больше о природе и уникальных местах Самарской области.
Фестиваль «NAUKA 0+» проводит в Самаре неделю экологии
На фестивале науки стартовала новая тематическая неделя, в ходе которой горожане узнают больше о природе и уникальных местах Самарской области.  Образование
180
24 августа 2020  15:33
Особое внимание вопросам безопасности. К обучению приступят свыше 122 тысяч учащихся, из них почти 15 тысяч первоклассников.
В Самаре обсудили вопрос подготовки городских школ к новому учебному году
Особое внимание вопросам безопасности. К обучению приступят свыше 122 тысяч учащихся, из них почти 15 твопрос пысяч первоклассников. Образование
350
24 августа 2020  10:59
Началась вторая волна зачисления в самарские вузы
Началась вторая волна зачисления в самарские вузы
 На освободившиеся места от успешных абитуриентов, которые по тем или иным причинам не стали подавать заявления на зачисление, теперь могут претендовать другие. Образование
293
Весь список

Культура
24 августа 2020  21:15
Он побывал в трех поселениях Сызранского района – поселке Варламово, селах Заборовка и Смолькино (с.п. Старая Рачейка).
Министр культуры СО Борис Илларионов посетил Сызранский район
Он побывал в трех поселениях Сызранского района – поселке Варламово, селах Заборовка и Смолькино (с.п. Старая Рачейка).  Культура
156
24 августа 2020  13:14
В Самаре состоится XVIII Международный конкурс баянистов «Виват, Баян!»
В Самаре состоится XVIII Международный конкурс баянистов «Виват, Баян!»
 Подать заявку на участие в конкурсе можно до 7 сентября. Культура
287
24 августа 2020  12:50
Объявлены планы Самарского театра оперы и балета на юбилейный сезон
Объявлены планы Самарского театра оперы и балета на юбилейный сезон
  Что касается мер безопасности для зрителей, определен порядок рассадки с соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра.  Культура
346
Весь список
Мир домашних животных
19 марта 2020  14:42
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.
Новый очаг бешенства выявлен в Самарской области на территории Алексеевского района
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.  Мир домашних животных
5815
3 марта 2020  23:43
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
 Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах. Мир домашних животных
3827
25 февраля 2020  11:47
Услуги зоогостиницы Мухтар в Самаре
 С появлением собаки в доме у всех владельцев жизнь кардинально меняется. Теперь каждый день будет наполнен яркими моментами, скучать не придется, ведь... Мир домашних животных
3491
Весь список
Мода
19 июля 2020  10:42
Модные платья тренды 2020-2021
 Мода никогда не стоит на месте, постоянно появляются новые тренды, возвращаются старые. Не нужно слепо следовать этим трендам, ведь не все они подходят каждой... Мода
1073
4 июня 2020  15:45
Курьезная ситуация в одном из магазинов одежды в Сызрани
Курьезная ситуация в одном из магазинов одежды в Сызрани
На днях жительница Сызрани стала свидетельницей курьезной ситуации в одном из магазинов одежды.  Мода
3061
8 мая 2020  18:59
Военная обувь – особенности
 Весьма разнообразна  военная обувь . Это и кирзовые сапоги, и полусапоги, ботинки и офицерские туфли, а также берцы. В современном мире практически все... Мода
2232
Весь список
Самарско-Тольяттинская агломерация
20 августа 2020  13:55
19 августа - День рождения русской тельняшки
19 августа - День рождения русской тельняшки
 Существует мнение, что именно в этот день в 1874 году по инициативе Великого Князя Константина Николаевича Романова, носившего тогда высший военно-морской чин... Самарско-Тольяттинская агломерация
1032
3 августа 2020  20:23
Биографии известных личностей
 В каждой стране есть люди, которые занимаются различной деятельностью. Чаще всего популярностью пользуются политики, бизнесмены и многие другие специалисты. Самарско-Тольяттинская агломерация
1247
9 марта 2020  20:16
Внимание! В Самарской области включат уличные громкоговорители и сирены
Внимание! В Самарской области включат уличные громкоговорители и сирены
 С 07:00 до 10:00 утра 19 марта на территории Самарской области пройдёт комплексная проверка готовности автоматизированной системы централизованного оповещения. Самарско-Тольяттинская агломерация
9780
Весь список
Самара - Город - курорт
12 августа 2020  19:07
«Защити себя от солнца»
«Защити себя от солнца»
 Под таким названием 14 августа 2020 г. с 10.00 до 14.00 на набережной реки Волга у Некрасовского спуска состоится очередная профилактическая акция для жителей и... Самара - Город - курорт
1472
10 августа 2020  15:50
В одном из дворов Самары была замечена самая маленькая в мире птица
 Как уверяет сам автор видеоролика, это колибри. Каким образом птица оказалась на клумбе около подъезда жилого дома - неизвестно. Самара - Город - курорт
988
3 августа 2020  11:26
В Самарской области, как и в целом по России, упали продажи средств для похудения
В Самарской области, как и в целом по России, упали продажи средств для похудения
 Снижение продаж БАД и лекарств для похудения фиксируется с начала апреля. Так, среднее падение выручки в апреле составило примерно 7%, а уже в мае спрос... Самара - Город - курорт
1148
Весь список
Красота и стиль
14 июля 2020  11:07
Как ухаживать за ювелирными изделиями
Как ухаживать за ювелирными изделиями
 Ювелирные изделия относятся к предметам роскоши. Уход за ними требует соблюдения определённых правил.   Красота и стиль
2215
8 июля 2020  08:18
Перманентный макияж – Ренессанс Косметология
 Для каждой представительницы слабого пола быть неотразимой всегда – мечта, которая вполне может стать реальностью. Надежным помощником в этом станет... Красота и стиль
2515
15 июня 2020  22:49
Мужские футболки и майки — большой выбор на любой вкус
Даже если мужчина в силу работы постоянно выбирает официальную одежду, после трудовых будней он с удовольствием облачается в свободные вещи, оставляя в стороне... Красота и стиль
2370
Весь список
Модные тендеции
13 февраля 2020  18:37
Флористическая тэйп лента – особенности
 Существует множество различных видов прикладного творчества, рукоделия. И в таких известны и популярных как квиллинг и керамическая флористика, незаменимее... Модные тендеции
3125
13 февраля 2020  15:27
Перепродажа брендовых вещей от частых владельцев – помощь маркетплейса LUXXY
 В современном мире многие создают свои интернет-магазины Это прибыльно, ведь появляется возможность ознакомить с товарами массу заинтересованных... Модные тендеции
872
30 декабря 2019  18:57
Как выбрать набор: кольца, серьги, подвески?
 Когда встает вопрос выбора украшений целым набором, например, кольца, серьги и подвески в одном стиле, то множество пунктов отпадают.  Модные тендеции
2846
Весь список
Мир домашних животных
19 марта 2020  14:42
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.
Новый очаг бешенства выявлен в Самарской области на территории Алексеевского района
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.  Мир домашних животных
5815
3 марта 2020  23:43
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
 Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах. Мир домашних животных
3827
25 февраля 2020  11:47
Услуги зоогостиницы Мухтар в Самаре
 С появлением собаки в доме у всех владельцев жизнь кардинально меняется. Теперь каждый день будет наполнен яркими моментами, скучать не придется, ведь... Мир домашних животных
3491
Весь список
Современная медицина
24 августа 2020  14:49
Лечение гепатита С: методы и препараты
 Hepatitis C для большинства, является пожизненным заболеванием. Только у 15-25 % инфицированных вирус выводится из организма самопроизвольно.  Современная медицина
177
20 августа 2020  20:06
Диета при гепатите: как помочь организму?
Диета при гепатите: как помочь организму?
 Если у вас Hepatitis С и нет особой диеты, то для начала лучше всего начать со здоровой пищи и отказа от вредной. На все, что вы едите и пьете, должна воздействовать... Современная медицина
475
6 июля 2020  14:45
Нужен ли наматрасник на ортопедический матрас
Нужен ли наматрасник на ортопедический матрас
 В настоящее время многие люди задаются вопросом относительно того, нужен ли наматрасник на ортопедический матрас. Давайте в этом разберемся. Современная медицина
2293
Весь список
Новости медицины
15 марта 2020  16:54
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
 Ухаживают за тяжелобольными пациентами 30 сестер милосердия.  Новости медицины
4704
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
5470
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
3987
Весь список
Видео
16 октября 2012  17:14
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
 369 тысяч фальшивок хранились в одном из гаражей. Общая сумма платежей, указанная к оплате, составила 730 млн. рублей.  
Социум
20884
23 ноября 2012  15:40
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
85 молодым мамам вручили полезные подарки от городской администрации 
Здравоохранение
4481
29 ноября 2012  17:28
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
 Помочь им готовы городской департамент по промышленной политике, предпринимательству и связи, городская служба занятости и сетевые торговые точки. Социум
4494
4 декабря 2012  16:02
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Свою работу они начнут на следующей неделе. Социум
4381
7 декабря 2012  15:48
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
 Об этом на церемонии торжественного открытия 7 декабря сообщил депутат государственной Думы Александр Хинштейн.
Социум
5091
Весь список
Контркультура
25 февраля 2020  11:52
Подборка увлекательных фильмов к Международному дню дарения книг
 А вы знали, что существует Международный день дарения книг? В этот день вы можете подарить близкому человеку увлекательную книжку, а еще лучше - проведите... Контркультура
7252
7 февраля 2020  16:04
Программа ФотошоуПРО – слайд-шоу из фото с музыкой
 Лучшим подарком станет тот, что сделан своими руками.  Контркультура
3885
26 декабря 2019  09:47
Популярные песни для игры на гитаре и аккорды к ним
 Большинство людей любят слушать музыку. Она сопровождает их на протяжении всей жизни. И поэтому многие из них учатся или уже умеют играть на каком-то... Контркультура
3124
Весь список
Туризм в Самаре
2 июня 2020  08:10
Как и где правильно выбирать товары для охоты и рыбалки?
Как и где правильно выбирать товары для охоты и рыбалки?
 Многие люди обожают активный отдых и занятия спортом, а также рыбную ловлю и “тихую охоту”. Поэтому, для них всевозможные товары и аксессуары категории... Туризм в Самаре
4572
12 апреля 2020  19:54
Бархатный сезон в Крыму в Севастополе
 Далеко не каждому человеку подходит постоянно высокая отметка на уличном градуснике, но понежиться в теплом море, конечно же, хочется всем. Именно для таких... Туризм в Самаре
2466
12 апреля 2020  10:12
Музейно-выставочный центр Самара космическая - в топ-3 лучших космических музеев России
Музейно-выставочный центр «Самара космическая» - в топ-3 лучших космических музеев России
Список подготовлен ко Дню Космонавтики, 12 апреля. Туризм в Самаре
2437
Весь список
Фоторепортажи
10 октября 2012  13:22
Осень в Самаре
Осень в Самаре
В последние теплые осенние дни самарцы предпочитают отдыхать на главной достопримечательности города - Волжской набережной. Социум
19329
11 октября 2012  12:59
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
В ОДО состоялась общегородская отчётная встреча Главы городского округа Дмитрия Азарова. Политика региона
35813
26 октября 2012  12:21
В Самаре отметили День призывника
В Самаре отметили День призывника
 На площади Куйбышева разместились военная техника и полевая кухня, а в ОДО с молодыми самарцами общались специалисты из военкоматов. Культура
42989
30 октября 2012  17:14
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
  Не смотря на проливной  дождь на церемонию открытия пришли десятки людей Социум
37213
31 октября 2012  17:56
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Еще один двор, благоустроенный в рамках программы «Двор, в котором мы живем», появился в Самаре.  Благоустройство региона
34508
Весь список
В центре внимания
Впервые Форум проходит в онлайн-формате, который позволит участникам и спикерам стереть все границы и выйти на связь из любой точки мира.
24 августа 2020  17:38 
В Приволжском федеральном округе стартовал Молодёжный Форум «iВолга»
Впервые Форум проходит в онлайн-формате, который позволит участникам и спикерам стереть все границы и выйти на связь из любой точки мира.   Социум
238
В Самарской области за сутки на 24 августа выявлены еще 73 заболевших коронавирусом
24 августа 2020  11:48 
В Самарской области за сутки на 24 августа выявлены еще 73 заболевших коронавирусом
   Таким образом, общее количество заболевших составило 7981. Здравоохранение
945
В Самарской области сегодня стартует Молодежный форум ПФО «iВолга»!
24 августа 2020  11:45 
В Самарской области сегодня стартует Молодежный форум ПФО «iВолга»!
В этом году Форум пройдет онлайн, а его штаб расположится в Ресурсном центре добровольчества Самарской области. Социум
298
В Самаре стартует ВолгаФест: программа
24 августа 2020  09:21 
В Самаре стартует ВолгаФест: программа
  ВолгаФест – фестиваль любви к месту, в котором живёшь, поддерживающий творческие инициативы и опирающийся на творческие ресурсы городов на Волге! Культура
408
Дмитрий Азаров принял участие в защите регпроектов, разработанных участниками программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС совместно с Правительством СО.
22 августа 2020  21:25 
Губернатор представил Программу развития первичного звена здравоохранения области на федеральном уровне
Дмитрий Азаров принял участие в защите регпроектов, разработанных участниками программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС совместно с... Здравоохранение
1054
Весь список
Акценты
Впервые Форум проходит в онлайн-формате, который позволит участникам и спикерам стереть все границы и выйти на связь из любой точки мира.
24 августа 2020  17:38 
В Приволжском федеральном округе стартовал Молодёжный Форум «iВолга»
Впервые Форум проходит в онлайн-формате, который позволит участникам и спикерам стереть все границы и выйти на связь из любой точки мира.   Социум
244
Россиян могут обязать маркировать домашних животных за свой счет
24 августа 2020  11:35 
Россиян могут обязать маркировать домашних животных за свой счет
Такой законопроект будет внесен в Госдуму осенью и принят до конца года. Социум
312
Дмитрий Азаров принял участие в защите регпроектов, разработанных участниками программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС совместно с Правительством СО.
22 августа 2020  21:25 
Губернатор представил Программу развития первичного звена здравоохранения области на федеральном уровне
Дмитрий Азаров принял участие в защите регпроектов, разработанных участниками программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС совместно с... Здравоохранение
1055
Весь список
Прямая речь/Интервью
8 августа 2020  20:47 
Игорь Осинькин: "Игра для нас не сложилась, не получилась"
"Видимо, мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где команды не прощают ошибок. "  Спорт в регионе
1997
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
1951
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
2160
Весь список
Новости Тольятти
19 августа 2020  16:33
АВТОВАЗ отменил приказ от 10 июня 2020 года о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 31 августа.
АВТОВАЗ продолжит работу в 5-дневном режиме
АВТОВАЗ отменил приказ от 10 июня 2020 года о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 31 августа.  Новости Тольятти
1058
19 августа 2020  12:19
На «Тольяттиазоте» безосновательно надеются спрятаться от вопросов по выводу средств за статусом ЗАО.
На общем собрании акционеров «Тольяттиазота» будет поставлен на голосование вопрос о прекращении публичного статуса компании
На «Тольяттиазоте» безосновательно надеются спрятаться от вопросов по выводу средств за статусом ЗАО. Новости Тольятти
6010
17 августа 2020  16:52
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.
В деле «Тольяттиазота» грядет очередная сенсация: владельцы завода банкротят фирму, в которой прятали выведенные активы
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.  Новости Тольятти
3175
Весь список