Максим Фадеев объявил о разрыве контрактов его лейбла со всеми артистами

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— Мы отдали весь контент артистам в безвозмездное пользование, за исключением двух артистов, с которыми идут судебные споры, — сообщил продюсер в видеообращении.По словам Фадеева, центр MALFA разросся до таких размеров, что он принял решение его полностью реструктуризировать. Он анонсировал создание нового лейбла, который будет кардинально отличаться от MALFA, — "эксклюзивного и очень дорогого". Как отметил продюсер, новая компания будет представлять одного-двух артистов в год.Фадеев пожелал успехов и воплощения творческих планов всем своим бывшим артистам.Фото: соцсети